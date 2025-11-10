KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:40, 10 Қараша 2025 | GMT +5

    Бас прокуратура есірткіге қатысты ақшаны бақылауға арналған ЖИ платформасын іске қосты

    АСТАНА. KAZINFORM —  Бас прокуратурада Шымкент қаласыпрокуратурасының отандық IT-әзірлеушілермен бірлесіп құралған есірткі қылмысына қарсы күреске арналған екі инновациялық құрал «CryptoTrace» және «ProkAi» таныстырылды. Бұл туралы бас прокурор Берік Асылов әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. 

    жасанды интеллект
    Фото: Gov.kz

    Екі жоба да Мемлекет басшысының «Заң мен Тәртіп» идеологемасын қоғамда ілгерілету шеңберінде өтеусіз негізде іске асырылды және прокуратураның теңгеріміне берілді.

    «Crypto Trace» — бұл жаңа буынның іздеу жүйесі, ол желідегі транзакцияларды талдауға және есірткі бизнесінің ақшасын анықтауға көмектесетін.

    «ProkAi» — интернеттегі есірткі саудасын анықтауға қабілетті интеллектуалды платформа.

    Жасанды интеллект 24/7 жұмыс істейді және кәсіби маманға қарағанда ондаған, тіпті жүздеген есе көп іздеу операцияларын орындауға қабілетті.

    — «ProkAi» чат-боты жұмыс істеген үш айдың ішінде 2 000-нан астам дропперлер шоты анықталды. Бағдарлама қылмыскерлерден алынған SimBox құрылғыларының көмегімен есірткі дүкендерінің жүздеген нөміріне қосылады және қылмыстық шоттардың кең ауқымын қамтамасыз етеді, — деп жазды Берік Асылов.

    Жаңа құралдар ресурстарды оңтайландыруға және кадрларды басқа да басым міндеттерді шешу үшін босатуға мүмкіндік береді.

    — Бағдарламалық өнім нақты тергеп-тексеруде есірткі дүкеніне қатысты қылмыстық іс бойынша сыналды. Дропперлердің 15 мыңнан астам шоты оның ішінде 2 мыңға жуығы қазақстандық, 13 мыңнан астамы шетелдік және 620 криптовалюта шоттары анықталды. Жүзден астам дропперлер қылмыстық жауаптылыққа тартылды. Соңғы пайда табушылардың нақты крипто-әмияндарын тез арада анықтауға мүмкіндік туды, бұл тергеп-тексерудің тиімділігін едәуір арттырды. Бұл әмияндарда шамамен 5 млн USDT сомасына активтер бар, бұл есірткіні сатудан болатын заңсыз қаржылық ағындардың айтарлықтай көлемін көрсетеді. Шымкент қаласы прокуратурасының қызметкерлері мен IT-компаниясының әзірлеушілеріне «Заң мен Тәртіпті» қамтамасыз ету ісінде «ақылды» шешімдер жасауға қосқан елеулі үлесі үшін мен алғыс жарияладым, — деді ол.

    Әзірленген бағдарламалар бүкіл ел бойынша азаматтардың құқықтары мен мемлекет мүдделерін қорғау үшін енгізілетін болады.

    ЖИ құқықтық тәртіптің бір бөлігіне айналады бұл тек тергеп-тексеруге ғана емес, сонымен қатар технологияны қолдану арқылы жасалған қылмыстардың алдын алуға да көмектеседі.

    Айта кетелік Қарағанды облысында 900 келіден астам есірткі тәркіленді

    Тегтер:
    Есірткімен күрес Жасанды интеллект ҚР Бас прокуратурасы Берік Асылов Қылмыс Ақша
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар