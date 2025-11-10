Бас прокуратура есірткіге қатысты ақшаны бақылауға арналған ЖИ платформасын іске қосты
АСТАНА. KAZINFORM — Бас прокуратурада Шымкент қаласыпрокуратурасының отандық IT-әзірлеушілермен бірлесіп құралған есірткі қылмысына қарсы күреске арналған екі инновациялық құрал «CryptoTrace» және «ProkAi» таныстырылды. Бұл туралы бас прокурор Берік Асылов әлеуметтік желідегі парақшасында жазды.
Екі жоба да Мемлекет басшысының «Заң мен Тәртіп» идеологемасын қоғамда ілгерілету шеңберінде өтеусіз негізде іске асырылды және прокуратураның теңгеріміне берілді.
«Crypto Trace» — бұл жаңа буынның іздеу жүйесі, ол желідегі транзакцияларды талдауға және есірткі бизнесінің ақшасын анықтауға көмектесетін.
«ProkAi» — интернеттегі есірткі саудасын анықтауға қабілетті интеллектуалды платформа.
Жасанды интеллект 24/7 жұмыс істейді және кәсіби маманға қарағанда ондаған, тіпті жүздеген есе көп іздеу операцияларын орындауға қабілетті.
— «ProkAi» чат-боты жұмыс істеген үш айдың ішінде 2 000-нан астам дропперлер шоты анықталды. Бағдарлама қылмыскерлерден алынған SimBox құрылғыларының көмегімен есірткі дүкендерінің жүздеген нөміріне қосылады және қылмыстық шоттардың кең ауқымын қамтамасыз етеді, — деп жазды Берік Асылов.
Жаңа құралдар ресурстарды оңтайландыруға және кадрларды басқа да басым міндеттерді шешу үшін босатуға мүмкіндік береді.
— Бағдарламалық өнім нақты тергеп-тексеруде есірткі дүкеніне қатысты қылмыстық іс бойынша сыналды. Дропперлердің 15 мыңнан астам шоты оның ішінде 2 мыңға жуығы қазақстандық, 13 мыңнан астамы шетелдік және 620 криптовалюта шоттары анықталды. Жүзден астам дропперлер қылмыстық жауаптылыққа тартылды. Соңғы пайда табушылардың нақты крипто-әмияндарын тез арада анықтауға мүмкіндік туды, бұл тергеп-тексерудің тиімділігін едәуір арттырды. Бұл әмияндарда шамамен 5 млн USDT сомасына активтер бар, бұл есірткіні сатудан болатын заңсыз қаржылық ағындардың айтарлықтай көлемін көрсетеді. Шымкент қаласы прокуратурасының қызметкерлері мен IT-компаниясының әзірлеушілеріне «Заң мен Тәртіпті» қамтамасыз ету ісінде «ақылды» шешімдер жасауға қосқан елеулі үлесі үшін мен алғыс жарияладым, — деді ол.
Әзірленген бағдарламалар бүкіл ел бойынша азаматтардың құқықтары мен мемлекет мүдделерін қорғау үшін енгізілетін болады.
ЖИ құқықтық тәртіптің бір бөлігіне айналады бұл тек тергеп-тексеруге ғана емес, сонымен қатар технологияны қолдану арқылы жасалған қылмыстардың алдын алуға да көмектеседі.
Айта кетелік Қарағанды облысында 900 келіден астам есірткі тәркіленді.