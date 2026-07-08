АҚШ Әділет министрлігі сайлау қызметкерлерін азаматтығы жоқтар даусы үшін жауапкершілікке тартатынын ескертті
АСТАНА.KAZINFORM - Әділет министрлігі АҚШ азаматтығын алмаған тұлғалар дауыс берген жағдайда сайлау қызметкерлері қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын ескертті, деп хабарлайды NBC News.
- Министрлік барлық 50 штатқа және Колумбия округіне федералдық сайлауда тек АҚШ азаматтарының дауыс беруін қамтамасыз ету үшін федералды заң бойынша өз міндеттемелерін ерікті түрде және жедел орындауды сұрайтын хат жолдады, - делінген Әділет министрлігінің мәлімдемесінде.
Хатта сондай-ақ штат сайлау қызметкерлері АҚШ азаматтығын алмаған азаматтар дауыс беруге «көмектескені және итермелегені үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін» делінген. Онда азаматтығы жоқ адамдарды штаттың сайлаушылар тізіміне әдейі қалдырған немесе оларға дауыс беруге көмектескен кез келген сайлау қызметкері қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін екендігі нақтыланған.
Министрліктің Азаматтық құқық бөлімінің басшысы, Бас прокурордың көмекшісі Хармит Диллон қол қойған хатта штаттарға федералды сайлаушылардың құқықтары туралы заңдарды қалай сақтайтынын және «таза сайлаушылар тізімін» қалай сақтайтынын түсіндіру үшін бес күн берілген.
Кейбір штаттар Трамп әкімшілігінің сайлаушылар деректерін беру туралы талаптарын орындағанымен, Әділет министрлігі 30 штат пен Колумбия округін қарсылық білдіргені үшін сотқа берді. Әзірге он бір федералды сот Әділет министрлігінің сайлаушылар тізіміне қол жеткізу әрекеттерін қабылдамады.
Бұған дейінТрамп әкімшілігі АҚШ азаматтығын алу құнын 80%-ға қымбаттатуды ұсынды.