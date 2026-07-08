Бас прокуратура сайлау қарсаңында қазақстандықтарға заң талаптарын еске салды
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Бас прокуратурасы 2026 жылғы 23 тамызға тағайындалған Қазақстан Республикасы Құрылтайы депутаттарының сайлауына байланысты азаматтарға үндеу жариялап, сайлау науқаны кезінде заң талаптарын қатаң сақтауға шақырды.
Қазақстан Республикасы Бас прокурорының орынбасары Е. Өтегеновтің мәліметінше, Орталық сайлау комиссиясы бекіткен күнтізбелік жоспарға сәйкес, партиялық тізімдерді ұсыну және тіркеу кезеңі 2-23 шілде аралығында өтеді. Ал сайлауалды үгіт-насихат жұмыстары 23 шілде күні сағат 18:01–де басталып, 22 тамыз күні сағат 00:00–де аяқталады.
Ол партиялық тізімдерді тіркеу мерзімі аяқталғанға дейін кез келген сайлауалды үгіт жүргізуге заңмен тыйым салынғанын еске салды. Бұл талапты бұзғандар Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 102-бабына сәйкес жауапкершілікке тартылады.
— Сондай-ақ сайлаушыларға тауар тарату, ақша беру немесе уәде ету, жеңілдіктер ұсыну, қайырымдылық акцияларын өткізу және лотерея ұйымдастыру секілді жөнсіз үгіт түрлеріне де жол берілмейді. Мұндай әрекеттер үшін әкімшілік, ал сайлаушыларды сатып алу белгілері анықталған жағдайда қылмыстық жауапкершілік қарастырылған, — деді Бас прокурордың орынбасары.
Бас прокуратура сайлау жарияланған сәттен бастап кандидаттар мен саяси партияларға, сондай-ақ оларды қолдайтын тұлғаларға ойын-сауық және спорттық іс-шараларды қоспағанда, қайырымдылық шараларын өткізуге тыйым салынатынын атап өтті. Бұл талаптардың бұзылуы кандидаттың немесе партиялық тізімнің тіркеуінің күшін жоюға негіз болуы мүмкін.
Сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдары мен онлайн-платформалар кандидаттардың немесе саяси партиялардың ар-намысы мен іскерлік беделіне нұқсан келтіретін жалған ақпаратты жариялаудан бас тартуға міндетті. Көрінеу жалған мәліметтерді тарату үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік көзделген.
Бас прокуратура қоғамдық пікірге сауал салу нәтижелерін жариялаудың да заңмен реттелетінін еске салды. Мұндай зерттеулерді тек арнайы талаптарға сай келетін заңды тұлғалар ғана жүргізе алады. Ал дауыс беру күні мен оған дейінгі бес күн ішінде сауалнама нәтижелерін жариялауға тыйым салынады.
Ведомство барлық сайлау процесіне қатысушыларды заңдылықты сақтауға, құқық бұзушылықтарға жол бермеуге және қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге шақырды.
Еске салсақ, Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасы Құрылтайының сайлауын тағайындау туралы» Жарлыққа қол қойып, сайлау 23 тамызға белгіленді.
Бүгін Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Құрылтай депутаттығына 33 кандидатты бекіткені белгілі болды.