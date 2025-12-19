KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:37, 19 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Бас прокурор: 11 айда 200 мың азаматтың әлеуметтік құқығын қалпына келтірдік

    АСТАНА. KAZINFORM – Бас прокурор Берік Асылов 2025 жылдың 11 айында прокуратура органдары шамамен 200 мың азаматтың әлеуметтік құқығын қалпына келтіргенін мәлім етті. 

    берік асылов
    Фото: Kazinform

    Оның айтуына қарағанда, жыл басынан бері прокурорлар мемлекетке келтірілген 1 триллион теңгеден астамы зиянды өтетіп, 215 млрд теңгенің бюджет шығынына жол бермеген.

    - Сот саласында мыңға жуық адамның үстінен шығарылған актілер заң талаптарына сәйкестендіріліп, сотталған 150 адамның жағдайы жақсартылды. Әкімшілік істер және әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша шамамен 3 мың сот актісі түзетілді. Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау аясында инвестициялық жобаларға құқықтық сүйемелдеу қамтамасыз етілді. Прокурорлар тарапынан 2 мыңға жуық инвесторға қолдау көрсетілді, - деді Берік Асылов.

    Бұған дейін прокуратура жеке сот орындаушыларының жасырған табысын анықтап, қосымша салық өндіргенін жазған едік. 

    Тегтер:
    Салық Сот ҚР Бас прокуратурасы Құқық
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
