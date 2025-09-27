Батыс Қазақстан облысына қандастардың көпшілігі Ресейден көшіп келген
ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысына соңғы үш жылда 345 қандас қоныс аударған.
БҚО жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламасынан түскен мәліметке қарағанда, қандастар Ресей, сондай-ақ Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Әзербайжаннан көшіп келген.
2023 жылы 184 адам облысқа орналасса, соның 134-інің тұрақты жұмысы бар. 50-і жоғары білімді болса, 84-і арнаулы орта оқу орнын бітірген.
2024 жылы келген 126 қандастың 90-ы тұрақты жұмыс орнын тапқан. 34-і жоғары, 56-сы арнаулы орта білімді меңгерген.
- Биыл 1 қыркүйекке дейін 35 адам қоныстанса, соның 23-і тұрақты жұмыс істейді. Бесеуінің жоғары, 18-і арнаулы орта білімі бар. Бұлардың арасында 17 ер, 18-і әйел адам, 8-і – зейнеткер, төртеуі – бала. Олардың 24-і Ресейден, жетеуі Өзбекстаннан, Түркменстан, Иран, Иордания мен Мысырдан бір-бір адамнан қоныс аударған, - деп хабарлады ведомстводан.
БҚО статистика департаментінің 1 тамыздағы мәліметі бойынша облыс халқы 695,9 мың болса, соның 400,3 мыңы немесе 57,5 пайызы – қала, 295,6 мыңы (42,5 пайызы) – ауыл тұрғындары.
