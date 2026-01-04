KZ
    11:46, 04 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Батыс Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін сағат 12:00–де ауа райының бұзылуына байланысты бірқатар автожолда көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу енгізіліп, жабылды.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Балагазиев Ерназ / Kazinform

    Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» ҰК баспасөз қызметі хабарлады.

    БҚО-да республикалық маңызы бар келесі жолдар жабылды:

     — «Казталовка-Жәнібек-РФ шекарасы» автомобиль жолының 0-158 шақырым аралығындағы учаскесі (Казатловка елді мекенінен Жәнібек елді мекеніне дейін);

    — «Чапаев-Жалпақтал-Қазталов-РФ шекарасы» автомобиль жолының 0-201 шақырым аралығындағы учаскесі (Чапай елді мекенінен Казталовка елді мекеніне дейін);

    — «Орал-Тасқала-РФ шекарасы» автомобиль жолының 4-104 шақырым аралығындағы учаскесі (Орал қаласынан РФ шекарасына дейін);

    Жолды 2026 жылғы 4 қаңтар сағат 20:00–де ашу жоспарланған.

    Бұдан бұрын Алматыда әуе рейстері ауа райының қолайсыздығына байланысты кешігіп жатқанын жазғанбыз.

    ҚазАвтоЖол Аймақ Батыс Қазақстан облысы Ауа райы жүргізуші Жол жабылды Көлік
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
