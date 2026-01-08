KZ
    Батыс Қазақстан облысында шошқа тұмауы да тіркелді

    ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында өткен жылғы 1 қазаннан бері 62 885 адамның жедел респираторлық вирустық инфекциямен сырқаттанғаны белгілі болды.

    Фото: Pixabay

    БҚО санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, бұл 2024-2025 жылғы эпидемиологиялық кезеңмен (77 928) салыстырғанда, 19,6 пайызға кем.

    Ауырғандардың 44 920-сы – 14 жасқа дейінгі балалар. 785-і – 1 жасқа дейінгі сәбилер. 136-сы – жүкті әйелдер. 

    Департамент деректеріне қарағанда, 1 қазаннан бері 189 адам тұмауға шалдықса, соның 188-інен А типінің H3N2 вирусы (гонконг тұмауы) анықталған. Сонымен қатар жуырда 1 адамның А типінің H1N1 түрін (шошқа тұмауы) жұқтырғаны тіркелді. Аурушаңдылық 2,8 есеге өсіп отыр. 

    Солардың ішінде басым көпшілігі немесе 135-і – 14 жасқа дейінгілер, 16-сы – жүкті әйелдер.

    БҚО санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті тұмауға қарсы әрбір адам үшін, әсіресе, балалар мен жүкті әйелдер үшін вакцина алудың маңыздылығын еске салады. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да гонконг тұмауымен ауырғандар саны 3,5 есеге өскенін жазған едік. 

    Батыс Қазақстан облысы Тұмау Вирус
