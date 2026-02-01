17:44, 01 Ақпан 2026 | GMT +5
Батыс Қазақстан облысында жол ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — ҚазАвтоЖол Батыс Қазақстан облысында көлік қозғалысы жанданғанын хабарлады.
— 2026 жылғы 1 ақпан сағат 18:00-де республикалық маңызы бар «Казталовка — Жәнібек — РФ шекарасы» автожолының 0-158 шақырым аралығында (Казталовка ауылы — Жәнібек ауылы) көліктің барлық түрі үшін қозғалыс ашылады, - делінген хабарламада.
1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.
Айта кетейік, бүгін сағат 11:00-де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Казталовка — Жәнібек — РФ шекарасы» 0-158 шақырым аралығында (Казталовка ауылы — Жәнібек ауылы) барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізілген еді.
1 ақпанда елдегі қай жолдар жабық екенін жазған болатынбыз.