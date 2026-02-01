KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:44, 01 Ақпан 2026 | GMT +5

    Батыс Қазақстан облысында жол ашылды

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚазАвтоЖол Батыс Қазақстан облысында көлік қозғалысы жанданғанын хабарлады.

    метель, боран, снег, закрыта дорога, автомобиль, көлік, қар, жол жабық
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    — 2026 жылғы 1 ақпан сағат 18:00-де республикалық маңызы бар «Казталовка — Жәнібек — РФ шекарасы» автожолының 0-158 шақырым аралығында (Казталовка ауылы — Жәнібек ауылы) көліктің барлық түрі үшін қозғалыс ашылады, - делінген хабарламада.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Айта кетейік, бүгін сағат 11:00-де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Казталовка — Жәнібек — РФ шекарасы» 0-158 шақырым аралығында (Казталовка ауылы — Жәнібек ауылы) барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізілген еді.

    1 ақпанда елдегі қай жолдар жабық екенін жазған болатынбыз.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Батыс Қазақстан облысы Ауа райы Жол Көлік
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар