KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:10, 20 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Батыс Қазақстан облысындағы жол апатынан 2 адам көз жұмды

    ОРАЛ. KAZINFORM — Жол-көлік оқиғасы 19 желтоқсан күні Самара-Шымкент жолының 270-шақырымында Теректі ауданы аумағында болды. 

    Батыс Қазақстан облысындағы жол апатынан 2 адам көз жұмды
    Фото: pexels.com

    БҚО полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, жолда ВАЗ-2112 автокөлігінің жүргізушісі рульге ие бола алмай, қарсы бетке шығып кеткен. Соның кесірінен Volkswagen Passat көлігімен бетпе-бет соқтығысқан. 

    — Жол апатынан ВАЗ-2112 автокөлігінің жүргізушісі мен Volkswagen Passat жолаушысы оқиға орнында жан тапсырды. Volkswagen Passat автокөлігінің жүргізушісі мен екі жолаушысы түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Аталған жол-көлік оқиғағасына байланысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, - деп хабарлады ведомстводан.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда жол апатынан үш адамның көз жұмғанын жазған болатынбыз. 

    Тегтер:
    Батыс Қазақстан облысы Жол-көлік оқиғасы Полиция Жол апаты
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар