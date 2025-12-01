Батыс Қазақстан облысындағы жол апатынан 2 адам көз жұмды
ОРАЛ. KAZINFORM — Жол-көлік оқиғасы 19 желтоқсан күні Самара-Шымкент жолының 270-шақырымында Теректі ауданы аумағында болды.
БҚО полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, жолда ВАЗ-2112 автокөлігінің жүргізушісі рульге ие бола алмай, қарсы бетке шығып кеткен. Соның кесірінен Volkswagen Passat көлігімен бетпе-бет соқтығысқан.
— Жол апатынан ВАЗ-2112 автокөлігінің жүргізушісі мен Volkswagen Passat жолаушысы оқиға орнында жан тапсырды. Volkswagen Passat автокөлігінің жүргізушісі мен екі жолаушысы түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Аталған жол-көлік оқиғағасына байланысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, - деп хабарлады ведомстводан.
