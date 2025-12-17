KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:12, 17 Желтоқсан 2025

    Батыс Қазақстанда жол апатынан үш адам көз жұмды

    ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысында үш адамның өліміне соқтырған жол-көлік оқиғасы болды. 

    Батыс Қазақстанда жол апатынан үш адам көз жұмды
    Фото: Kвидеодан алынған скрин

    БҚО Полиция департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, оқиға 16 желтоқсан күні сағат 20.30 шамасында Бәйтерек ауданы Володар ауылынан 2 шақырым жерде болды.

    Аудандық маңызы бар Орал-Кирсанов жолының 14-шақырымында 1989 жылғы жүргізуші «KIA K5» автокөлігінің руліне ие бола алмай, қарсы бетке шығып кеткен. Содан кейін 1974 жылғы жүргізуші айдап келе жатқан «ВАЗ-2104» автокөлігімен бетпе-бет соқтығысуға жол берген.

    Жол апатынан «ВАЗ-2104» автокөлігінің жүргізушісі мен екі жолаушысы оқиға орнында көз жұмды. Осы көлікте отырған тағы бір жолаушы түрлі жарақатпен Оралдағы қалалық көпбейінді ауруханаға жеткізілді.

    - Автокөліктер арнайы тұраққа қойылды. Аталған дерек бойынша ҚР ҚК 345-бабы 4-бөлігіне сәйкес қылмыстық іс қозғалды. «KIA K5» автокөлігінің жүргізушісі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі кезде оқиғаның жай-жапсары анықталып жатыр, - деп хабарлады ведомстводан.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да тағы бір адамның денесі табылғанын жазған едік.

