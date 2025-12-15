17:57, 15 Желтоқсан 2025 | GMT +5
БҚО-да тағы бір ер адамның денесі табылды
ОРАЛ. KAZINFORM - Батыс Қазақстан облысында боран кезінде барлығы төрт адамның көз жұмғаны белгілі болды.
Жәнібек ауданы әкімдігінен түскен мәліметке қарағанда, Күйгенкөл ауылдық округінде бүгін сағат 15.57-де Жасқайрат ауылынан 10 шақырым жерде 59 жастағы ер адамның мүрдесі табылды.
Ол 13 желтоқсан күні 57 жастағы ер адаммен бірге Бұқар қыстағынан мал бағуға кеткеннен оралмаған.
БҚО полиция департаменті баспасөз қызметінің нақтылауынша, бұған дейін үш адамның мүрдесі табылған еді. Олар әр түрлі жағдаймен осындай жағдайға ұшыраған. Бірі мал іздеуге шықса, бірі адасып кеткен.
