Батыс Қазақстанда Ресеймен шекарада жүк көліктері кептелісте тұр
ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысында Ресеймен шекарада жүк көліктерінің кептелісте тұрғаны жөнінде әлеуметтік желіде бейнежазба жарияланды.
Бейнежазбаға қарағанда, жүк көліктерінің кезегі тым көп екендігі байқалады.
Осыған орай Kazinform тілшісі жолдаған сауалға БҚО мемлекеттік кірістер департаменті жауап берді.
Департаменттен түскен мәліметке қарағанда, «Сырым» автомобиль өткізу бекетінде және оған іргелес аумақта жүк көліктерінің шоғырлануы Ресей тарапынан қабылдаудың жай қарқынмен жүруіне байланысты болған.
- Қазіргі кезде екі елдің құзыретті органдары арасында өзара іс-қимылды ұйымдастыру жұмыстары жүргізілуде. Сыртқы экономикалық қызмет қатысушылары тарапынан кептеліс кезінде мемлекеттік кірістер органдарының жұмысына реніш туындаған жоқ, - деп хабарлады ведомстводан.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-ла Ресеймен шекарада жүк көліктерінің кептелісі туындағанын жазған едік.
Сондай-ақ БҚО-да «Сырым» автомобиль өткізу бекетінің жөндеуге қашан жабылатыны белгісіз екендігі хабарланды.