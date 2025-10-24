KZ
    Батыс Қазақстанда тұрғындар үшін газ бағасы арзандады

    ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында тұтынушылар үшін тауарлы газ бағасы бекітілді.

    Газ
    Фото: Жетісу облысы әкімінің баспасөз қызметі

    БҚО әкімінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, қоғамдық маңызы бар нарықтарда баға белгілеу қағидаларын бекіту туралы ҚР Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 1 ақпандағы № 36 бұйрығына сәйкес және ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитеті БҚО бойынша департаментінің биылғы 1 қазандағы хаты негізінде қосымша құн салығынсыз тауарлы газды босату бағалары 2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді.

    Бұл ретте газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау тарифі ескерілді.

    Атап айтқанда, босату бағалары былайша бекітілді: 

    1 мың текше метр тауарлы газ үшін тұрғындар — 20 128,66 теңге, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек немесе тұрғын үй көмегін алатындар — 15 905,36 теңге, басқа заңды тұлғалар — 29 731,67 теңге.

    Қазақстанда мораторийдің енгізілуіне байланысты аталған бағалар 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін өзгеріссіз қалады. 

    — ҚР Премьер-министрінің орынбасары — Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің тапсырмасына сәйкес 2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап тұрғындар үшін газ бағасы қосымша құн салығынсыз 20 128,66 теңге болып бекітілді. Оған дейін 23 914,59 теңге болған еді, — деп хабарлады ведомстводан.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда сұйытылған газ тапшылығы неліктен байқалып отырғанын жазған едік. 

