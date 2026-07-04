Батыс Қазақстанда жеке сот орындаушыға қатысты қылмыстық іс қозғалды
АСТАНА. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысының прокуратурасы жеке сот орындаушысының қызметінде заң бұзушылықтарды анықтады. Бұл туралы Бас прокуратура мәлім етті.
Батыс Қазақстан облысының прокуратурасы жеке сот орындаушыларының қызметіне жүргізілген тексеру барысында атқарушылық іс жүргізу туралы заңнама талаптарының бұзылғанын анықтады.
— Жеке сот орындаушысы атқарушылық іс жүргізу шеңберінде түскен ақшалай қаражатқа билік ету тәртібін бұзып, өндіріп алушыларға тиесілі 532 мың теңгені аудармаған, сондай-ақ 9,8 млн теңгені негізсіз үшінші тұлғаның шотына аударған, — делінген хабарламада.
Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 251-бабы («Жеке сот орындаушысының өкілеттіктерін теріс пайдалану») бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Тергеп-тексеру барысы прокуратураның бақылауында. Тергеу нәтижелері бойынша қатысы бар тұлғалардың әрекеттеріне құқықтық баға беріліп, заңда көзделген шаралар қабылданатын болады.
Еске сала кетейік, жақында сот орындаушылар жұмысы туралы заң мақұлданды.