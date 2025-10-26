Батыс Қазақстанда жол апатынан 6 адам зардап шекті
ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында екі автокөлік соқтығысып, салдарынан алты адам зардап шекті деп хабарлайды, Кazinform тілшісі.
БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлім еткеніндей, оқиға 25 қазан күні шамамен сағат 18.55-те Атырау-Озинки жолының 22-шақырымында Бәйтерек ауданы Болашақ ауылы тұсында болды.
Алдын ала мәлімет бойынша «Lada Granta» автокөлігінің жүргізушісі қарсы бетке шығып кетіп, «CHANGAN X5 PLUS» автокөлігімен соғысқан.
— Жол апаты салдарынан «CHANGAN X5 PLUS» автокөлігінің жолаушылары түрлі жарақат алды. Барлығы 6 адам зардап шегіп, олар Оралдағы қалалық көпбейінді ауруханаға жеткізілді. Қазіргі кезде ҚР ҚК 345-бабы 2-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр, — деп хабарлады БҚО полиция департаменті.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да жол апатынан бір адам қаза тауып, үшеуі ауруханаға жеткізілгенін жазған едік.
Сондай-ақ Батыс Қазақстан облысы аумағына ұшқышсыз ұшатын аппарат құлады.