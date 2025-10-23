KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:03, 23 Қазан 2025 | GMT +5

    Батыс Қазақстанда ұшқышсыз ұшатын аппарат құлады

    ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында ұшқышсыз ұшатын аппараттың құлағаны жөнінде әлеуметтік желіде бейнежазба тарады. 

    Батыс Қазақстанда ұшқышсыз ұшатын аппарат құлады
    Фото: Kazinform

    Тұрғындардың сөзіне қарағанда, оқиға Бөрлі ауданы орталығы Ақсай қаласына қарасты Қызылтал ауылының маңында болды. Дрон түсіп, жарылыс болған. Жарылыс толқыны үйлерді шайқаған.

    Батыс Қазақстанда ұшқышсыз ұшатын аппарат құлады
    Фото: БҚО тұрғындарынан
    Батыс Қазақстанда ұшқышсыз ұшатын аппарат құлады
    Фото: БҚО тұрғындарынан

    БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, қазіргі кезде мүдделі органдармен бірге Бөрлі ауданында ұшқышсыз ұшатын аппарат бөліктеріне ұқсас заттардың табылуына байланысты тексеру жүргізіліп жатыр.

    — Нысан елді мекен аумағынан тыс жерден табылған. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр, — деп хабарлады ведомстводан.

    Батыс Қазақстанда ұшқышсыз ұшатын аппарат құлады
    Фото: БҚО тұрғындарынан
    Батыс Қазақстанда ұшқышсыз ұшатын аппарат құлады
    Фото: БҚО тұрғындарынан

    Бұдан бұрын да Батыс Қазақстан облысы аумағына бірнеше дрон құлаған болатын.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда ұшқышсыз ұшатын аппарат құлағанын жазған едік.

     

    Тегтер:
    Оқиға Батыс Қазақстан облысы Жарылыс Дрон Полиция
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар