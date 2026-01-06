Батыс жарты шар АҚШ-қа тиесілі — Мемлекеттік департамент
АСТАНА. KAZINFORM — Трамптың «Донро доктринасы» АҚШ-тың Батыс жарты шардағы ықпалын күшейтуге бағытталған, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Мемлекеттік департамент бұл көзқарасты қолдап, X әлеуметтік желіcінде : «Бұл біздің жарты шарымыз, және президент Трамп біздің қауіпсіздігімізге қауіп төндіруге жол бермейді, — делінген жазба жариялады.
Мемлекеттік хатшы Марко Рубио: «Бұл Батыс жарты шар. Біз осында тұрып жүрміз және Батыс жарты шардың Құрама Штаттардың қарсыластары, бәсекелестері үшін операциялар базасына айналуына жол бермейміз», — деп мәлімдеді. Бұл туралы ABC News жазды.
Трамп Колумбияны ашық түрде қорқытып, оның Венесуэла сияқты тағдырға тап болуы мүмкін екенін айтты және Кубаны «сөзсіз құлауға жақын» деп атады. Ол сондай-ақ әкімшілік есірткі картельдеріне қарсы күресті жалғастыруға тырысатындықтан, келесі кезекте Мексика болуы мүмкін екенін мәлімдеді.
«Донро доктринасы» (Donroe Doctrine) — «Дональд Трамп» және «Монро доктринасы» сөздерінің қосындысы, бұл 1800 жылдары президент Джеймс Монро тұжырымдаған Американы еуропалық отарлаудан ескерту.
2025 жылдың қарашасында Трамп әкімшілігі Монро доктринасы негізінде Батыс жарты шарға қатысты саясатын модельдейтін ұлттық қауіпсіздік стратегиясын жариялады.
— Ұзақ жылдар бойы елемегеннен кейін Құрама Штаттар өзі туралы қайта жариялап, Батыс жарты шардағы Американың басымдығын қалпына келтіру және отанымызды қорғау және аймақтағы негізгі географиялық ерекшеліктерге қол жеткізу үшін Монро доктринасын қолданады, — делінген стратегияда.
— Біздің жаңа Ұлттық қауіпсіздік стратегиямызға сәйкес Американың Батыс жарты шардағы үстемдігі енді ешқашан күмән тудырмайды, — деп хабарлады Трамп.
— Біз Батыс жарты шардан тыс бәсекелестерге күштерді немесе басқа да қауіп төндіретін мүмкіндіктерді орналастыруға немесе біздің жарты шарда стратегиялық активтерге иелік етуге немесе бақылауға жол бермейміз, — делінген стратегияда.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэладағы сайлауды, мұнай компанияларының мүмкіндіктерін және Конгрестің рөлін талқылағанын жаздық.