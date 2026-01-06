Сайлау болмайды: Трамп Венесуэлаға қатысты мәлімдеме жасады
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэладағы сайлауды, мұнай компанияларының мүмкіндіктерін және Конгрестің рөлін талқылады, деп хабарлайды NBC News.
Венесуэлада алдағы 30 күнде жаңа сайлау болмайды, деді Трамп дүйсенбіде NBC News арнасына берген сұхбатында.
- Біріншіден, біз елді тәртіпке келтіруіміз керек. Қазір сайлау өткізу мүмкін емес. Адамдар тіпті дауыс бере алмайды. Бұл уақытты қажет етеді, - деді Трамп.
Трамптың айтуынша, АҚШ мұнай компанияларының елдің энергетикалық инфрақұрылымын қалпына келтіру жөніндегі күш-жігерін субсидиялай алады. Бұл жоба 18 ай ішінде аяқталуы мүмкін.
- Менің ойымша, біз мұны тезірек жасай аламыз, бірақ бұл көп қаражат қажет етеді. Бізге көп қаржы жұмсауға тура келеді. Ал мұнай компаниялары оны жұмсайды, содан кейін біз оларға өтемақы төлейміз, - деді АҚШ президенті.
Трамп сонымен қатар АҚШ Венесуэламен соғысып жатпағанын мәлімдеді.
- Жоқ, бұл Венесуэламен соғыс емес. Біз есірткі сататын адамдармен соғысып жатырмыз. Біз тұтқындарын елімізге жіберетін, есірткіге тәуелділерін бізге жіберетін және психикалық ауруы бар адамдарды бізге жіберетін адамдармен соғысып жатырмыз, - деп атап өтті Дональд Трамп.
Трамп Америка әскерін кері жіберу үшін заңнамалық мақұлдаудың қажеті жоқ екенін мәлімдеді.
- Бізге Конгресте жақсы қолдау бар. Конгресс біздің не істеп жатқанымызды басынан бастап білді. Неге олар бізді қолдамайды? - деді Ақ үй басшысы.
Сұхбат барысында Трамп Американың Венесуэладағы істеріне бақылау жасайтын адамдар ретінде Мемлекеттік хатшы Марко Рубионы, Қорғаныс министрі Пит Хегсетті, аппарат басшысының орынбасары Стивен Миллерді және вице-президент Дж.Д.Вэнсті атады.
Кім жауапты болады деген сұраққа Трамп «Мен» деп жауап берді.
Бұған дейін АҚШ президенті Венесуэланың уақытша президенті Делси Родригеске қатаң ескерту жасағаны хабарланған болатын.