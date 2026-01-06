KZ
    12:55, 06 Қаңтар 2026

    Сайлау болмайды: Трамп Венесуэлаға қатысты мәлімдеме жасады

    АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэладағы сайлауды, мұнай компанияларының мүмкіндіктерін және Конгрестің рөлін талқылады, деп хабарлайды NBC News.

    Трамп
    Фото: pbs.org

    Венесуэлада алдағы 30 күнде жаңа сайлау болмайды, деді Трамп дүйсенбіде NBC News арнасына берген сұхбатында.

    - Біріншіден, біз елді тәртіпке келтіруіміз керек. Қазір сайлау өткізу мүмкін емес. Адамдар тіпті дауыс бере алмайды. Бұл уақытты қажет етеді, - деді Трамп.

    Трамптың айтуынша, АҚШ мұнай компанияларының елдің энергетикалық инфрақұрылымын қалпына келтіру жөніндегі күш-жігерін субсидиялай алады. Бұл жоба 18 ай ішінде аяқталуы мүмкін.

    - Менің ойымша, біз мұны тезірек жасай аламыз, бірақ бұл көп қаражат қажет етеді. Бізге көп қаржы жұмсауға тура келеді. Ал мұнай компаниялары оны жұмсайды, содан кейін біз оларға өтемақы төлейміз, - деді АҚШ президенті. 

    Трамп сонымен қатар АҚШ Венесуэламен соғысып жатпағанын мәлімдеді.
     

    - Жоқ, бұл Венесуэламен соғыс емес. Біз есірткі сататын адамдармен соғысып жатырмыз. Біз тұтқындарын елімізге жіберетін, есірткіге тәуелділерін бізге жіберетін және психикалық ауруы бар адамдарды бізге жіберетін адамдармен соғысып жатырмыз, - деп атап өтті Дональд Трамп.

    Трамп Америка әскерін кері жіберу үшін заңнамалық мақұлдаудың қажеті жоқ екенін мәлімдеді.

    - Бізге Конгресте жақсы қолдау бар. Конгресс біздің не істеп жатқанымызды басынан бастап білді. Неге олар бізді қолдамайды? - деді Ақ үй басшысы.

    Сұхбат барысында Трамп Американың Венесуэладағы істеріне бақылау жасайтын адамдар ретінде Мемлекеттік хатшы Марко Рубионы, Қорғаныс министрі Пит Хегсетті, аппарат басшысының орынбасары Стивен Миллерді және вице-президент Дж.Д.Вэнсті атады.

    Кім жауапты болады деген сұраққа Трамп «Мен» деп жауап берді. 

    Бұған дейін АҚШ президенті Венесуэланың уақытша президенті Делси Родригеске қатаң ескерту жасағаны хабарланған болатын.

