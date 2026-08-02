KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Баянауыл ұлттық паркінде өрт шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — «Баянауыл» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында өрт тіркелді. Қазіргі уақытта өртті сөндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.

    Баянауыл ұлттық паркінде орман өрті шықты
    Видеодан алынған кадр

    2026 жылғы 2 тамызда сағат 14:10 шамасында Жасыбай орманшылығының 17-орамында өрт шыққаны анықталған.

    Өртті сөндіруге «Баянауыл» МҰТП-ның 21 қызметкері мен екі өрт сөндіру техникасы, сондай-ақ Төтенше жағдайлар департаментінің үш маманы жұмылдырылған.

    — Қосымша күш ретінде ұлттық парк аумағына бес техника мен 18 қызметкер жіберіледі. Сонымен қатар Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Павлодар қаласындағы Ми-8 тікұшағы өрт орнына ұшуға дайындалып жатыр, — делінген хабарламада.

    Қазіргі таңда жағдай министрліктің бақылауында. 

    Еске салайық, бұған дейін 2026 жылғы 1 тамызда еліміздің мемлекеттік орман қоры аумағында жеті орман өрті тіркелгенін хабарлаған едік.

    Өрт Орман ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар