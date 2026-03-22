«Байқоңыр» ғарыш айлағынан «Прогресс МС-33» ғарыш кемесі ұшырылды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – 2026 жылғы 22 наурызда Астана уақыты бойынша сағат 17:00-де Байқоңыр ғарыш айлағынан «Прогресс МС-33» жүк кемесі бар «Союз-2.1а» зымыран тасығышы ұшырылды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Ұшырылым Роскосмостың әлеуметтік желілерінде тікелей эфирде көрсетілді. Көтерілгеннен кейін 9 минуттан кейін жүк кемесі зымыран тасығыштың үшінші сатысынан бөлініп, анықтамалық орбитаға шықты. Прогресс MS-33 Халықаралық ғарыш стансасымен екі күннен кейін – 24 наурызда Астана уақытымен сағат 18:35-те жолы түйіседі деп жоспарланып отыр.
Байқоңырда ауа-райы тамаша, сондықтан ғарыш кемесінің ұшырылуын тамашалау үшін ғарыш айлағына көптеген мейман келді. Юрий Гагариннің ұшқанына 65 жыл толуына арналған «Ғарыш апталығының» ресми эмблемасы зымыранның пайдалы жүк жәрмеңкесінде орналастырылды.
– Прогресс МС-33 эмблемасын ұшыру ауқымды бағдарламаның ресми іске қосылуын білдіреді. Ғарыш апталығының өзі 2026 жылдың 6-12 сәуірі аралығында өтеді. Іс-шара 2025 жылғы 29 желтоқсанда президент жарлығымен белгіленді және Ресей тарихында алғаш рет өткізіліп отыр, - деп атап өтті Роскосмостың баспасөз қызметі.
Бұған дейін Қазғарыш 2026 жылды Байқоңырға сапарлау жылы деп жариялағанын жазғанбыз.