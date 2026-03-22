KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:30, 22 Наурыз 2026 | GMT +5

    «Байқоңыр» ғарыш айлағынан «Прогресс МС-33» ғарыш кемесі ұшырылды

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – 2026 жылғы 22 наурызда Астана уақыты бойынша сағат 17:00-де Байқоңыр ғарыш айлағынан «Прогресс МС-33» жүк кемесі бар «Союз-2.1а» зымыран тасығышы ұшырылды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.

    «Байқоңыр» ғарыш айлағынан «Прогресс МС-33» ғарыш кемесі ұшырылды
    Фото: Роскосмос

    Ұшырылым Роскосмостың әлеуметтік желілерінде тікелей эфирде көрсетілді. Көтерілгеннен кейін 9 минуттан кейін жүк кемесі зымыран тасығыштың үшінші сатысынан бөлініп, анықтамалық орбитаға шықты. Прогресс MS-33 Халықаралық ғарыш стансасымен екі күннен кейін – 24 наурызда Астана уақытымен сағат 18:35-те жолы түйіседі деп жоспарланып отыр. 

    Байқоңырда ауа-райы тамаша, сондықтан ғарыш кемесінің ұшырылуын тамашалау үшін ғарыш айлағына көптеген мейман келді. Юрий Гагариннің ұшқанына 65 жыл толуына арналған «Ғарыш апталығының» ресми эмблемасы зымыранның пайдалы жүк жәрмеңкесінде орналастырылды. 

    – Прогресс МС-33 эмблемасын ұшыру ауқымды бағдарламаның ресми іске қосылуын білдіреді. Ғарыш апталығының өзі 2026 жылдың 6-12 сәуірі аралығында өтеді. Іс-шара 2025 жылғы 29 желтоқсанда президент жарлығымен белгіленді және Ресей тарихында алғаш рет өткізіліп отыр, - деп атап өтті Роскосмостың баспасөз қызметі.

    Бұған дейін Қазғарыш 2026 жылды Байқоңырға сапарлау жылы деп жариялағанын жазғанбыз. 

     

    Тегтер:
    Аймақ Зымыран Байқоңыр Ғарыш
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар