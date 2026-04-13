Байқоңыр қаласы тұрғындарының үйінен 180-ге жуық діни әдебиет табылды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда облысында жыл басынан бері дін саласында 14 әкімшілік құқықбұзушылық тіркелді.
Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, құқықбұзушылықтардың басым бөлігі департаменттің экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасы жүргізген рейдтік іс-шаралар, сондай-ақ әлеуметтік желілер мен интернет-ресурстардағы мониторинг нәтижесінде анықталған.
— Діни әдебиеттер мен діни мазмұндағы басылымдарды тек арнайы рұқсаты бар, заңды түрде тіркелген сауда орындары ғана сата алады. Соған қарамастан мұндай өнімдерді интернет арқылы заңсыз сату фактілері кездесіп отыр. Осыған байланысты Әкімшілік құқықбұзушылық кодексінің 453, 490-баптарына сәйкес діни әдебиеттерді және діни мақсаттағы өзге де материалдарды заңсыз әкелгені немесе таратқаны үшін жеке тұлғаларға 50, заңды тұлғаларға 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл қарастырылған. Байқоңыр қаласының 34 және 38 жастағы тұрғындарының үйлерін тінту барысында 180-ге жуық діни әдебиет анықталып, кодекстің 490-бабы бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылды. 32 және 36 жастағы облыс тұрғындары «ВКонтакте» әлеуметтік желісі арқылы діни мазмұндағы аудио және бейнематериалдарды таратқан. Бұл деректер әлеуметтік желілерге жүргізілген мониторинг барысында белгілі болған. Олар әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 120 мың теңгеден астам айыппұл салынды, — делінген хабарламада.
Жуырда Мәжіліс депутаты Ермұрат Бапи теріс діни ағымдарға тосқауыл қою мәселесін көтеріп, ҚР Бас прокуроры Берік Асыловтың атына сауал жолдады.