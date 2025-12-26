KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:37, 26 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    «Бәйтерек» алаңынан алғашқы зымыран 2026 жылдың 1-тоқсанында ұшырылады

    АСТАНА. KAZINFORM – Байқоңырдағы «Бәйтерек» алаңынан алғашқы зымыран 2026 жылдың 1-тоқсанында ұшырылады. Бұл туралы бүгін жыл қорытындысына орай БАҚ өкілдерімен кездескен Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев айтты.

    «Союз-5/Сұңқар» зымыраны
    Фото: Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі

    - Байқоңырдағы «Бәйтерек» ұшыру алаңын қарқынды түрде дайындап жатырмыз. Бұл біздің – Қазақстанның меншікті ұшыру алаңы. Онда орта және ауыр санаттағы зымыран тасымалдағыштарды ұшыру жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта қарқынды дайындық жүргізіліп жатыр, зымыран тасымалдағыш Қазақстан аумағында. Келесі жылдың 1-тоқсанында алғашқы сынақ ұшырылымы жүзеге асырылады деп күтеміз, - деді вице-премьер.

    Сонымен қатар ол 2030 жылға дейін аса жеңіл санаттағы зымыран тасымалдағыштарды құрастыру бағдарламасы жүзеге асырылып жатқанын айтты.

    - Ғарышқа тәуелсіз шығу үшін өзіміздің зымыран тасымалдағышымызды әзірлеу мақсатында бұл бағдарламаны кезең-кезеңмен дамытып жатырмыз. Ал бұл ғарыштық державаның белгісі, - деді Жаслан Мәдиев.

    Бұған дейін Нигерия мен Конго Қазақстаннан спутник сатып алу үшін алдын ала төлем жасағанын жазған едік. 

    Тегтер:
    Технология Зымыран Байқоңыр Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі Жаслан Мәдиев
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар