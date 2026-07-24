Базалық мөлшерлеме бойынша келесі шешім қандай болады
АСТАНА. KAZINFORM - Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов базалық мөлшерлеме бойынша келесі шешім қандай болатынын айтуға әзірге ерте екенін мәлімдеді.
Оның сөзінше, реттеуші мөлшерлемені төмендету, өзгеріссіз қалдыру немесе көтеру сияқты нұсқалардың барлығын қарастырады.
Тимур Сүлейменовтің айтуынша, 24 шілдеде базалық мөлшерлеменің 16,75%-ға дейін төмендетілуі оның әрі қарай да төмендей беретінін білдірмейді.
– Біз мөлшерлемені төмендетуді де, бұрынғы деңгейде қалдыруды да, қажет болса көтеруді де қарастырамыз. Қазір оның алдағы уақытта міндетті түрде төмендейді немесе керісінше өседі деп кесіп айтуға болмайды, – деді ол.
Ұлттық банк басшысы келесі шешім жаңа экономикалық есептер дайын болғаннан кейін қабылданатынын айтты. Ол үшін инфляция, экономиканың өсімі және қаржы секторындағы жағдай қайта сараланады.
Еске салайық, 24 шілдеде Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 17%-дан 16,75%-ға дейін төмендетті. Ал бұған дейін, 5 маусымда, мөлшерлеме 18%-дан 17%-ға түскен болатын.