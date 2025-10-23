Бекболат Молдабеков: Жасанды интеллект тек көмекші құрал, жауапкершілік адамға жүктеледі
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Орталық коммуникациялар қызметінде «Digital justice жобаларын жүзеге асыру» тақырыбында баспасөз конференциясы өтті. Іс-шара барысында ҚР Әділет вице-министрі Бекболат Молдабеков журналистердің сауалдарына жауап берді. Журналистердің бірі жасанды интеллект заң шығару процесіне тартылған жағдайда, қате туындаса жауапкершілік кімге жүктелетіні жөнінде сұрақ қойды.
– Жасанды интеллект ең алдымен көмекші құрал ретінде пайдаланылады. Сондықтан ЖИ ешқандай жауапкершілікке тартылмайды. Ол тек кеңес береді, бағыт көрсетеді. Ал нақты құқықтық көмек қажет болған жағдайда азаматтар уәкілетті органға немесе адвокатқа жүгінуі тиіс, – деді вице-министр Бекболат Молдабеков.
Сондай-ақ журналистер цифрландырудың арқасында 20 мыңға жуық қарыз жойылғанын атап өтіп, бұл бұрынғы есепте қате кеткенін білдіре ме деген сауал қойды.
– Жоқ, бұл жерде сөз қарыздың жойылуы жайында емес. Түсіндіріп өтейін, қазіргі таңда нотариустар соттың кейбір функцияларын атқарып отыр. Мысалы, егер бір азамат екіншісіне қарыз болса және оны растайтын сенімхат немесе өзге де құжаттар бар болса, бұған дейін ол азамат сотқа жүгінуге мәжбүр еді. Қазір мұндай жағдайда сотқа барудың қажеті жоқ нотариус барлық құжатты қарап, қарыздың расталғанына көз жеткізсе, жеке сот орындаушысына материалды жолдайды және тиісті қаулы шығарылады, – деді вице-министр.
Бекболат Молдабековтың айтуынша, нотариустар сот функциясын атқара бастағаннан кейін белгілі бір мәселе туындаған. Бұрын қарыз туралы хабарлама «Қазпошта» арқылы жіберілетін. Алайда азаматтардың мекенжайын ауыстыруына байланысты хаттар кейде 10 күн ішінде жеткізілмей қалатын.
– Осы проблеманы шешу мақсатында 20 мыңға жуық азаматтың шағымдары автоматты жүйеге енгізілді. Енді мұндай хабарламалар eGov mobile, 1414 нөмірі арқылы SMS түрінде және Kaspi мен Халық банктерінің қосымшалары арқылы жеткізіледі. Егер сізге қатысты басқа азамат шағым түсірсе, бұл туралы хабарлама міндетті түрде келеді, – деп түсіндірді Әділет вице-министрі.
