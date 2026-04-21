Бельгиялық Гентеде «қазақтың тамыры» жайылды
АСТАНА. KAZINFORM — Бельгияның Генте қаласында «Qazaq Roots» қазақ мәдени орталығы ашылды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің ЕО-дағы меншікті тілшісі.
Бельгияның фламанд бөлігінде «Qazaq Roots» («Қазақтың тамыры») қазақ мәдени орталығының салтанатты ашылуы өтті. Бұл Гентедегі осындай алғашқы мекеме және Бельгиядағы қазақ диаспорасы үшін маңызды оқиға.
Орталық Бельгияда ұзақ уақыт тұрып жатқан жергілікті қазақстандықтардың бастамасымен құрылды.
Орталықтың президенті және негізін қалаушы — Майнура Жұманова. Оған көпшілігі Бельгияның нидерланд тілді фламанд бөлігінде тұратын басқа отандастарымыз көмектесіп жүр.
Ашылу салтанаты отандастарымызға жергілікті коммуна ұсынған «Lokaal Dienstencentrum De Regenboog» жайлы кеңістігінде өтті.
Қонақтарға домбырада орындау, дәстүрлі қазақ музыкасы (композитор Ахмет Жұбановтың скрипка шығармасын қоса алғанда), қазақ тілі, мәдениеті және туризмі, халық қолөнері, фольклор және ұлттық тағам бойынша шеберлік сабақтары өткізілген ауқымды бағдарлама ұсынылды.
Іс-шараға Бельгиядағы қазақ қауымдастығы, дипломатиялық қауымдастық, БАҚ және мәдени ұйымдардың өкілдері қатысты. Жиналғандардың көбі жылы атмосфераны және Еуропада тұратын қазақтардың жеке басын сақтау үшін осындай кеңістіктің маңыздылығын атап өтті.
М.Жұманованың баяндауынша, «Qazaq Roots» ең алдымен қазақ отбасылары, әсіресе балалар мен жастарға бағытталған. Бұдан басқа, Бельгияда бұрын бельгиялық отбасылар асырап алған ондаған бала тұрады. Бұл балалардың көбі 18 жастан асқан, сондықтан олар үшін өз тарихын білу пайдалы болар еді (кейбір мәлімет бойынша, шамамен 350 бала асырап алу немесе тұру бағдарламалары арқылы өткен).
Енді «Qazaq Roots» орталығы қазақ тілін үйренетін, ата-бабаның тарихы, дәстүрімен танысатын, сондай-ақ ниеттестермен уақыт өткізетін орынға айналады.
Жоспарда тұрақты түрде қазақ тілі сабақтары, шығармашылық шеберлік сабақтары, қауымдастық кездесулер, концерт және мәдени кештер өткізу бар.
Бұл Бельгиядағы алғашқы орталық емес. 2025 жылдың қараша айында Брюссельде Қазақ мәдени орталығы ашылды.