Брюссельде Қазақ мәдени орталығы ашылды
АСТАНА.KAZINFORM - Бельгия астанасында гуманитарлық байланыстарды нығайту және шетелде тұратын қазақтарды қолдауға арналған жаңа орын - Қазақ мәдени орталығы ашылды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Орталық балалар мен ересектердің қазақ тілін, ұлттық дәстүрін үйреніп, туған елінің мәдениетімен байланысын сақтай отырып, шығармашылық қабілеттерін дамыта алатын орын болады.
Бельгиядағы Қазақстан елшісі Роман Василенко орталықтың ашылуы мәдени әрекеттесуге қосымша серпін беретінін атап өтті. –
– Қазақ мәдени орталығын құру - шетелдегі отандастарымызды қолдаудағы маңызды қадам. Бұл әсіресе жастар арасында тіл, дәстүр және мәдени ерекшелікті сақтауға көмектеседі, - деп атап өтті елші.
Орталық құру бастамасы Бельгиядағы қазақ диаспорасының көптен бергі өтініші еді. Бельгиядағы қазақ отбасыларымен тығыз байланыста жұмыс істейтін жоба менеджері Ардақ Молданязова бұл іс-шараның маңыздылығын атап өтті.
– Көптеген ата-аналар балаларының қазақ тілінде сөйлеуін есту және өздерінің жергілікті дәстүрі туралы білу мүмкіндіктерінің жоқтығын ұзақ уақыт бойы айтып келеді. Уақыт өте келе кейбір қазақтардың мәдениетпен байланысы әлсіреді. Сондықтан мұндай орталықтың ашылуы өте өзекті болды. Енді біздің отбасыларымыздың балалары біртіндеп тілге және мәдени тамырына орала алатын кеңістігі бар, - деді ол.
Ашылу күні балалар қазақ тілінің негізі, дәстүрлі ойындар, ұлттық музыка элементтері және шығармашылық іс-шаралармен танысты. Асырап алынған қазақ балалары бар отбасылар оларға өз шығу тегін түсінуге көмектесуге ерекше қызығушылық танытты.
Қазақ мәдени орталығы тұрақты негізде жұмыс істейді, тіл сабақтарын, шығармашылық студияларды, домбыра сабақтарын, мәдени бағдарламаларды және білім беру бастамаларын ұсынады. Орталық Еуропада тұратын қазақтар үшін маңызды тартымдылық нүктесіне және Бельгия мен Қазақстан арасындағы көпірге айналады.
Бұған дейін Амстердам қаласында қазақ мәдениетінің көрмесі ашылғанын жазған едік.