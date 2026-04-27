KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:23, 27 Сәуір 2026 | GMT +5

    Бензин, дизель және автогаз бағалары қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Еліміздегі жанармай құны аймақ пен жанармай құю станциясына байланысты әртүрлі ұсынылған.

    Бензин, дизель және автогаз бағалары қандай
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    27 сәуірдегі жағдай бойынша бағалар:

    АИ-92

    * Астана: 237-238 тг/л
    * Алматы: 237-240 тг/л
    * Шымкент: 221-226 тг/л

    АИ-95

    * Астана: 309-315 тг/л
    * Алматы: 313-322 тг/л
    * Шымкент: 297-305 тг/л

    АИ-98

    * Астана: 354-365 тг/л
    * Алматы: 357-375 тг/л
    * Шымкент: 345-359 тг/л

    Дизель отыны

    * Астана: 328-333 тг/л
    * Алматы: 330-336 тг/л
    * Шымкент: 332-334 тг/л

    Газ

    * Астана: 112 тг/л
    * Алматы: 112 тг/л
    * Шымкент: 102 тг/л

    Еске салайық, жаңа апта басында доллар бағамы қандай екенін жазғанбыз.

    Тегтер:
    Автогаз станциялары Экономика Дизель Алматы Баға Бензин
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
