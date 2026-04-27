09:23, 27 Сәуір 2026 | GMT +5
Бензин, дизель және автогаз бағалары қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Еліміздегі жанармай құны аймақ пен жанармай құю станциясына байланысты әртүрлі ұсынылған.
27 сәуірдегі жағдай бойынша бағалар:
АИ-92
* Астана: 237-238 тг/л
* Алматы: 237-240 тг/л
* Шымкент: 221-226 тг/л
АИ-95
* Астана: 309-315 тг/л
* Алматы: 313-322 тг/л
* Шымкент: 297-305 тг/л
АИ-98
* Астана: 354-365 тг/л
* Алматы: 357-375 тг/л
* Шымкент: 345-359 тг/л
Дизель отыны
* Астана: 328-333 тг/л
* Алматы: 330-336 тг/л
* Шымкент: 332-334 тг/л
Газ
* Астана: 112 тг/л
* Алматы: 112 тг/л
* Шымкент: 102 тг/л
