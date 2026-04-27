Бүгінгі доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 457,94 теңгеден сатып алынады, 464,88 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 536,93 теңге, сату — 546,93 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,81 теңге, сату — 6,12 теңге;
— юань 67,78 теңгеден сатып алынады, 73,59 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 462,23 теңге, сату — 464,57 теңге;
— еуро: сатып алу — 542,18 теңге, сату — 547,51 теңге;
— рубль 5,97 — 6,09 теңге аралығында саудаланады.
— юань 68,56 — 71,38 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 1,71 теңгеге өсіп, 464,86 теңге болды.