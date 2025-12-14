Бес облыстағы республикалық маңызы бар жолдарда көлік қозғалысы шектелді
АСТАНА. KAZINFORM - ҚазАвтоЖол 14 желтоқсанда сағат 16:00-де ауа райының күрт бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар бірнеше автожолда көлік қозғалысына шектеу енгізілгені туралы шұғыл ақпарат жариялады.
Ақтөбе облысы:
- «РФ шекарасы - Мәртөк - Ақтөбе - Қарабұтақ - Қызылорда - Шымкент - Тараз - Қордай - Алматы - Қорғас - ҚХР шекарасы» автожолының 1 153-1 240 шақырым аралығындағы Ырғыз елді мекенінен Қызылорда облысының шекарасына дейін;
- «Ақтөбе- Орал-РФ шекарасы» автожолының 526-610 шақырым аралығындағы Батыс- Қазакстан облысының шекарасынан Қобда елді мекеніне дейін.
Қызылорда облысы:
- «РФ шекарасы - Мәртөк - Ақтөбе - Қарабұтақ - Қызылорда - Шымкент - Тараз - Қордай - Алматы - Қорғас - ҚХР шекарасы» автожолының 1240-1362 шақырым аралығындағы Ақтөбе облысының шекарасынан Арал қаласына дейін.
Батыс- Қазақстан облысы:
- «Ақтөбе- Орал-РФ шекарасы» автожолының 394-526 шақырым аралығындағы Жымпиты елді мекенінен Ақтөбе облысының шекарасына дейін;
Маңғыстау облысы
- Республикалық маңызы бар «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сайөтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» 332–632 шақырым аралығындағы Бейнеу елді мекенінен Шетпе елді мекеніне дейін;
Абай облысы
- Республикалық маңызы бар «Таскескен- Бахты- ҚХР шекарасы» автожолының 0-187 шақырым аралығындағы Таскескен елді мекенінен ҚХР шекарасына дейін барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі.
Бұған дейін 14 желтоқсанда еліміздегі қай жолдарда көлік қозғалысы шектелгенін хабарлағанбыз.