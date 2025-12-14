KZ
    Бес облыстағы республикалық маңызы бар жолдарда көлік қозғалысы шектелді

    АСТАНА. KAZINFORM - ҚазАвтоЖол 14 желтоқсанда сағат 16:00-де ауа райының күрт бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар бірнеше автожолда көлік қозғалысына шектеу енгізілгені туралы шұғыл ақпарат жариялады. 

    Бес облыстағы республикалық маңызы бар жолдарда көлік қозғалысы шектелді
    Фото: Жамбыл облысы ПД

    Ақтөбе облысы:

    - «РФ шекарасы - Мәртөк - Ақтөбе - Қарабұтақ - Қызылорда - Шымкент - Тараз - Қордай - Алматы - Қорғас - ҚХР шекарасы» автожолының 1 153-1 240 шақырым аралығындағы Ырғыз елді мекенінен Қызылорда облысының шекарасына дейін; 

    - «Ақтөбе- Орал-РФ шекарасы» автожолының 526-610 шақырым аралығындағы Батыс- Қазакстан облысының шекарасынан Қобда елді мекеніне дейін.

    Қызылорда облысы:

    - «РФ шекарасы - Мәртөк - Ақтөбе - Қарабұтақ - Қызылорда - Шымкент - Тараз - Қордай - Алматы - Қорғас - ҚХР шекарасы» автожолының 1240-1362 шақырым аралығындағы Ақтөбе облысының шекарасынан Арал қаласына дейін. 

    Батыс- Қазақстан облысы: 

    - «Ақтөбе- Орал-РФ шекарасы» автожолының 394-526 шақырым аралығындағы Жымпиты елді мекенінен Ақтөбе облысының шекарасына дейін; 

    Маңғыстау облысы

    - Республикалық маңызы бар «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сайөтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» 332–632 шақырым аралығындағы Бейнеу елді мекенінен Шетпе елді мекеніне дейін; 

    Абай облысы

    - Республикалық маңызы бар «Таскескен- Бахты- ҚХР шекарасы» автожолының 0-187 шақырым аралығындағы Таскескен елді мекенінен ҚХР шекарасына дейін барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі.

    Бұған дейін 14 желтоқсанда еліміздегі қай жолдарда көлік қозғалысы шектелгенін хабарлағанбыз. 

