    00:54, 09 Сәуір 2026 | GMT +5

    Бейбіт Жұқаев Мехико турнирінің ширек финалына жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 340-ракеткасы, 25 жастағы Бейбіт Жұқаев Мехико (Мексика) челленджер турнирінің ширек финалына өтті.

    Бейбіт Жұқаев алғаш рет Уимблдон турниріне жолдама алды
    Фото: ҚТФ

    Бейбіт Жұқаев екінші айналымда рейтингіде 496-сатыдағы франциялық, 28 жастағы Корентен Деноллимен бетпе-бет келді. 

    Бірінші партия қазақстандық теннисшінің пайдасына шешілді – 7:5.

    Екінші сетте тай-брейкте Бейбіт матчты жеңіспен түйіндей білді – 7:6 (7:5). 

    Бір сағат 53 минутқа созылған бәсекеде Жұқаев 11 эйспен бірге 6 брейк-пойнттың тең жартысын құр жіберген жоқ. Денолли 9 эйс, 2 брейкпен (8 брейк-пойнт) ерекшеленді.

    Бейбіт Жұқаев жартылай финалға шығу үшін әлемнің 86-ыншы, осы жарыстың 1-ракеткасы, аустралиялық Джеймс Дакворт немесе рейтингіде 265-орындағы америкалық Стефан Козловтың қай жеңгенімен таласады. 

    Жүлде қоры 225 мың долларға бағаланған Мехико жарысында жеңімпаз атанған теннисші 125 рейтингілік ұпайға ие болады.

    Б.Жұқаев бір апта бұрын Сан-Луис Потоси (Мексика) челленджер додасының ширек финалында Д.Даквортқа жол берген еді. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Бейбіт Жұқаевтың Мексикадағы жарысты жеңіспен бастағанын жазған болатынбыз

    Ғайсағали Сейтақ
