Бейбіт Жұқаев Мексикадағы жарысты жеңіспен бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 340-ракеткасы Бейбіт Жұқаев Мехико (Мексика) челленджер турнирінің екінші айналымына шықты.
Қазақстандық теннисші бастапқы кездесуін дүниежүзілік рейтингіде 1 309-орында тұрған, жарысқа іріктеу сайыстарынан кейін қосылған мексикалық Алехандро Хайенмен өткізді.
Бейбіт 6:1, 6:4 есебімен жеңіске жетті.
Бір сағат 8 минутқа созылған матчта Жұқаев 9 эйспен бірге 7 брейк-пойнттың төртеуін пайдаланды. Хайен 1 эйс, 1 брейктен (4 брейк-пойнт) аса алмады.
Бейбіт Жұқаев ширек финалға шығу үшін рейтингіде 496-сатыдағы франциялық Корентен Деноллимен таласады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын 16 жастағы қазақстандық теннисшінің Алжирдегі жарыста чемпион атанғанын жазған болатынбыз.
