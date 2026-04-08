    08:14, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Бейбіт Жұқаев Мексикадағы жарысты жеңіспен бастады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 340-ракеткасы Бейбіт Жұқаев Мехико (Мексика) челленджер турнирінің екінші айналымына шықты.

    Фото: instagram.com/zhukayev

    Қазақстандық теннисші бастапқы кездесуін дүниежүзілік рейтингіде 1 309-орында тұрған, жарысқа іріктеу сайыстарынан кейін қосылған мексикалық Алехандро Хайенмен өткізді.
    Бейбіт 6:1, 6:4 есебімен жеңіске жетті.

    Бір сағат 8 минутқа созылған матчта Жұқаев 9 эйспен бірге 7 брейк-пойнттың төртеуін пайдаланды. Хайен 1 эйс, 1 брейктен (4 брейк-пойнт) аса алмады. 

    Бейбіт Жұқаев ширек финалға шығу үшін рейтингіде 496-сатыдағы франциялық Корентен Деноллимен таласады. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын 16 жастағы қазақстандық теннисшінің Алжирдегі жарыста чемпион атанғанын жазған болатынбыз. 

    Сондай-ақ Монте-Карло мастерс турнирінде Бублик алғашқы қарсыласын ұтты. 


    Ғайсағали Сейтақ
