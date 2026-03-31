Бейбіт Жұқаев Мексикадағы жарыста тартысты матчта жеңіске жетті
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші, әлемнің 353-ракеткасы Бейбіт Жұқаев Сан-Луис Потоси (Мексика) челленджер турнирінің екінші айналымына шықты.
Ақтау теннис мектебінің түлегі алғашқы айналымда әлемнің 491-ракеткасы, франциялық Робин Катриге тап келді.
Бірінші партияда қарсыластар брейкпен алмасқаннан кейін тай-брейкте Жұқаев әбжілдік танытты – 7:6 (9:7).
Екінші сетте Катри айқын басымдылық көрсетті – 6:1.
Шешуші, үшінші партияда Бейбіт жеңісті жұлып алды – 6:4.
Екі сағат 20 минутқа созылған тартысты бәсекеде Жұқаев 6 эйспен бірге 10 брейк-пойнттың төртеуін пайдаланды. Катри 11 эйс, 6 брейкпен (9 брейк-пойнт) ерекшеленді.
Бейбіт Жұқаев ширек финалға шығу үшін әлемнің 387-ракеткасы, канадалық Дэн Мартинмен таласады.
Соңғы кезде сәтсіздікке ұшырап жүрген қазақстандық теннисші кеше жаңартылған ATP рейтингісінде 302-ден 353-ке құлдыраған болатын. Сондықтан рейтингілік ұпай жинау үшін барынша табысты өнер көрсету маңызды.
