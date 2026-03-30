Чарльстон турнирі: Путинцева екінші айналымда әлемнің 5-ракеткасымен ойнайды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның бірінші, әлемнің 72-ракеткасы Юлия Путинцева Чарльстон (АҚШ) WTA 500 турнирінің екінші айналымына шықты.
Қазақстандық теннисші бастапқы кездесуін рейтингіде 105-орындағы жаңазеландиялық Лулу Сунмен өткізді.
Бұл олардың өзара алғашқы кездесуі еді.
Бірінші партия тағдыры тай-брейкте шешілді. Өзі доп берген мезетте Сун сетболды пайдалана алмады – 6:7 (6:8).
Екінші сетте Путинцева 2:0 есебімен алға шыққанымен, жаңазеландиялық теннисші таразы басын теңестірді. Дегенмен Юлия матчты тағы бір брейкпен түйіндеді – 6:2.
Бір сағат 54 минутқа созылған тартысты бәсекеде Путинцева 5 эйспен бірге 11 брейк-пойнттың үшеуін құр жібермеді. Л.Сун 1 эйс, 1 брейкпен (10 брейк-пойнт) шектелді.
Юлия Путинцева үшінші айналымға шығу үшін әлемнің бесінші, осы жарыстың 1-ракеткасы және өткен жылғы жеңімпазы, америкалық Джессика Пегуламен таласады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Юлия Путинцеваның Чарльстон турниріндегі қарсыласы анықталғанын жазған едік.
