ҚР президентінің телерадиокешені
    22:43, 30 Наурыз 2026 | GMT +5

    Чарльстон турнирі: Путинцева екінші айналымда әлемнің 5-ракеткасымен ойнайды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның бірінші, әлемнің 72-ракеткасы Юлия Путинцева Чарльстон (АҚШ) WTA 500 турнирінің екінші айналымына шықты.

    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші бастапқы кездесуін рейтингіде 105-орындағы жаңазеландиялық Лулу Сунмен өткізді.

    Бұл олардың өзара алғашқы кездесуі еді.

    Бірінші партия тағдыры тай-брейкте шешілді. Өзі доп берген мезетте Сун сетболды пайдалана алмады – 6:7 (6:8).

    Екінші сетте Путинцева 2:0 есебімен алға шыққанымен, жаңазеландиялық теннисші таразы басын теңестірді. Дегенмен Юлия матчты тағы бір брейкпен түйіндеді – 6:2.

    Бір сағат 54 минутқа созылған тартысты бәсекеде Путинцева 5 эйспен бірге 11 брейк-пойнттың үшеуін құр жібермеді. Л.Сун 1 эйс, 1 брейкпен (10 брейк-пойнт) шектелді.

    Юлия Путинцева үшінші айналымға шығу үшін әлемнің бесінші, осы жарыстың 1-ракеткасы және өткен жылғы жеңімпазы, америкалық Джессика Пегуламен таласады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Юлия Путинцеваның Чарльстон турниріндегі қарсыласы анықталғанын жазған едік.

    Сондай-ақ Тимофей Скатов Мароккода негізгі жарысқа жолдама алды.

     

    Ғайсағали Сейтақ
