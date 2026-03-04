Бейбітшілік кеңесі басқа елдер ізінен еретін пионер — сарапшылар
АСТАНА. KAZINFORM — 19 ақпанда Вашингтонда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Бейбітшілік Кеңесінің бірінші отырысы өтті, бұл сарапшылар қауымдастығының үлкен қызығушылығын тудырды, деп атап өтті Вашингтондағы Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
АҚШ Бейбітшілік Кеңесіне 10 миллиард доллар бөледі. Бұл Дональд Трамптың айтуынша, соғыс шығындарымен салыстырғанда үлкен сома емес.
Бейбітшілік Кеңесінің рөлі туралы айта келе, АҚШ президенті ұйымның БҰҰ-мен тығыз жұмыс істейтінін атап өтті.
АҚШ президентінің айтуынша, Бейбітшілік Кеңесі тек елдерді біріктіріп қана қоймай, мәселелерді бірлесіп шешу үшін нақты қадамдар жасап, жүзеге асыратынын көрсетеді.
CFive тәуелсіз сараптамалық орталығының президенті Сапарғали Шалғымбаев Вашингтондағы Бейбітшілік Кеңесінің отырысын айқын саяси мақсаты бар практикалық бастама ретінде бағалау керек деп санайды.
Қазақстандық сарапшы Вашингтонда нақты тетіктер — жеткізу логистикасы, институционалды мониторинг және көпжақты қайта құру жобалары талқыланғанын атап өтті. Бұл форматқа практикалық сипат береді және жағдайды біртіндеп тұрақтандыру үшін алғышарттар жасайды.
— Дональд Трамптың Қасым-Жомарт Тоқаевты бірінші кездесуге қатысуға шақыруы символикалық қимылдан да артық. Қазақстан бейтарап платформаларды ұсыну және келіссөз процестерін қолдау бойынша институционалдық тәжірибе жинақтады. Бұл елдің әртүрлі билік орталықтары арасында тепе-теңдікті сақтай алатын сенімді делдал ретіндегі күшін қалыптастырады, — деді Сапарғали Шалғымбаев.
Мемлекет басшысы деңгейіндегі қатысу бастаманы саяси деңгейге көтереді және оның салмағын арттырады. Сонымен қатар, бұл қадам көпвекторлы сыртқы саясат логикасына және дағдарыстар бақылаусыз болғанға дейін диалог арналарын нығайтуға бағытталған алдын алу дипломатиясына толық сәйкес келеді.
Ватиканды қоса алғанда, бірнеше мемлекеттің бас тартуын бастаманың мақсатымен келіспеушілік емес, дипломатиялық тактикадағы айырмашылықтармен түсіндіру керек.
— Кейбір елдер қолданыстағы форматтар аясында әрекет етуді немесе нақты нәтижелер пайда болғанша күту тәсілін қолдануды жөн көреді. Таяу Шығыс күн тәртібінің жоғары саяси сезімталдығын ескере отырып, сақтық таныту әдеттегі тәжірибе, — деп атап өтті Сапарғали Шалғымбаев.
Бейбітшілік Кеңесінің болашағы оның нақты нәтижелерді көрсету қабілетіне тікелей байланысты — гуманитарлық қолжетімділіктің кеңеюі, институционалдық үйлестіру механизмдері және пилоттық қайта құру жобаларын іске қосу. Егер бұл формат өлшенетін нәтижелері бар жұмыс платформасы ретінде біріктірілсе, ол көпжақты ынтымақтастықтың тұрақты механизміне айналуы мүмкін.
— Қазақстанның рөлі жай ғана қатысу емес, бастамаға қосымша заңдылық пен тепе-теңдік беру, бұл оның ұзақ мерзімді институционалдық мүмкіндігін арттырады, — деп түсіндірді қазақстандық сарапшы.
АҚШ-Еуразия орталығының Шығыс Азия бағдарламасының директоры және АҚШ-Еуразия бизнес коалициясының жаһандық бизнесті дамыту жөніндегі вице-президенті Ральф Винни Америка Құрама Штаттары көбірек елдерді тартып, Бейбітшілік Кеңесіне қаржыландыруды арттыруы керек деп санайды. Ол жұртшылық оның табысына сенуі керек деп есептейді.
Ральф Винни Қазақстанның Бейбітшілік Кеңесіне қатысуы туралы өз пікірімен бөлісті.
— Менің ойымша, Қазақстан жауапты мүдделі тарап ретінде танылғысы келеді. Бұл олардың басты назарындағы сала, яғни, олар қалыпты мұсылман елі. Олар палестиналықтарға көмектескісі келеді. Олар сондай-ақ ақшаның мақсатты түрде пайдаланылуын және адамдардың одан экономикалық пайда көруін қамтамасыз еткісі келеді. Олар мәселені шешкісі келеді және Америка Құрама Штаттарымен ынтымақтастық орнатқысы келеді. Олар Трамптың келісім жасаушы екенін түсінеді, — деді Ральф Винни.
Оның айтуынша, елдерге күшті инфрақұрылым мен логистика, табандылық, қаржылық және технологиялық мүмкіндіктер, сондай-ақ жеке секторды, корпорацияларды және жеке фирмаларды жобаға біріктіру үшін тапқырлық қажет. Егер олар Газаны қалпына келтіретін болса, оны керемет аймаққа — өмір сүруге және бизнес жүргізуге тамаша орынға айналдыра алады және ең бастысы, олар палестиналықтарды қалай белсенді және оң интеграциялау туралы ойлануы керек.
Сарапшы Америка Құрама Штаттары мен Бейбітшілік Кеңесін қолдаған елдер пионерлер деп санайды. Табысқа қол жеткізілген сайын, бастамаға көбірек ел қосылады. Алайда, АҚШ Бейбітшілік Кеңесінің саясатын тиімді жүзеге асыруды жалғастыруы керек.
— Менің ойымша, қаражат қалай бөлінетіні, жобаға қай елдер қосылатыны және олардың қанша үлес қосуға дайын екені әлі белгісіз. Қандай қайта құру жұмыстары жүргізіледі? Олар Газаны туризм мен демалыс орталығына айналдырғысы келетін сияқты. Бұл олардың палестиналық жұмыс күшін жалдайтынын білдіре ме? Олар бүкіл анклав қайта құрылып жатқанда палестиналықтарды аймақтан кетуге мәжбүрлей ме? Палестиналықтар Газадағы осы жаңа даму жобасының құрылымына қалай интеграцияланады? Араб елдері қаражатты қалай бөледі? Олар аймақты қайта құруға қаржыландыру мен қолдау көрсете ме? ХАМАС немесе басқа топтың билікті басып алуына жол бермеу үшін қандай қауіпсіздік кепілдіктері енгізіледі? — деп сұрайды Ральф Винни.
Қорытындылай келе, сарапшы Бейбітшілік Кеңесінің сәтті болатынына және Палестина жағдайының шешілетініне, адамдарға соғыспен, аурулармен, аштықпен және індеттермен күресудің орнына сауда және экономикалық қызметпен айналысуға мүмкіндік беретініне үміт білдірді.
Бұған дейін ҚР Президенті Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысқанын хабарлаған едік.