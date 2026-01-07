Бейжің екі жыл ішінде ЖИ-дың әлемдік астанасына айналуға ниетті
АСТАНА. KAZINFORM — Бейжің билігі алдағы екі жылда жасанды интеллект секторын дамытудың ауқымды жоспарын жариялады, оның мақсаты — қаланы ЖИ-дың жетекші әлемдік орталығына айналдыру, деп хабарлайды Синьхуа.
Бағдарламалық құжатқа сәйкес, Бейжің өзінің ЖИ негізгі саласының көлемін 1 трлн юаньға (шамамен 140 млрд доллар) дейін арттырмақ. Бұл 2025 жылы 450 млрд юань көлеміндегі болжамды көрсеткіштен екі есе көп өсімді шамалап отыр.
Жоба индустрияның негізгі сегменттерін қамтитын тоғыз стратегиялық бастаманы іске асыруға негізделген. Басты назар іргелі технологиялық жетістіктерге қол жеткізуге, деректер жиынтығының сапасын жақсартуға және ЖИ шешімдерін нақты экономикаға терең интеграциялауға бағытталған.
Техникалық дамумен қатар, бағдарлама жоғары білікті мамандарды тарту, ұзақ мерзімді капиталды жұмылдыру және ашық бастапқы коды бар экожүйелерді белсенді түрде қолдау бойынша бірқатар шараларды қамтиды.
Бейжің даму және реформалар істері жөніндегі муниципалдық комитетінің басшысы Ян Сюлин түрлендірудің технологиялық негізі қуаттылығы 100 мыңнан астам чипі бар есептеу кластерін құру, салада 10-нан астам жаңа компанияның және 20-дан астам бірмүйізді фирманың пайда болуы болатынын атап өтті.
— Бұл шаралар Қытай астанасын әлемдегі алғашқы ЖИ орталығы қаласына айналдыруды жеделдетуге арналған, — деп атап өтті ол.
Қытай ақпараттық-коммуникациялық технологиялар академиясының мәліметінше, 2025 жылдың қыркүйегіндегі жағдай бойынша ЖИ секторында 5300-ден астам кәсіпорын жұмыс істеген, бұл әлемдік жалпы кәсіпорынның 15%-ы.
Бұған дейін Қытай Ұлттық суперкомпьютер желісіне негізделген автономды жасанды интеллект жүйесін іске қосқанын жаздық.