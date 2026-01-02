Қытай Ұлттық суперкомпьютер желісіне негізделген автономды жасанды интеллект жүйесін іске қосты
АСТАНА.KAZINFORM - Қытай өзінің ұлттық суперкомпьютер желісіне біріктірілген қуатты жасанды интеллект жүйесін іске қосты. Жүйе ғылыми зерттеулерді өздігінен жүргізуге қабілетті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Жоба АҚШ президенті Дональд Трамп Genesis миссиясын жариялағаннан кейін бір ай өткен соң, 23 желтоқсанда іске қосылды. «Манхэттен жобасы» деп аталған америкалық бастама АҚШ-тың технологиялық көшбасшылығын қамтамасыз етуге бағытталған және тоғыз ай ішінде алғашқы нәтиже беруі тиіс.
Тек сұрақтарға жауап беретін дәстүрлі чатботтардан айырмашылығы, жаңа жүйе автономды агент ретінде әрекет етеді. Ол жай ғана мәтін жасап қана қоймай, жұмысын өздігінен жоспарлай алады. Бір қарапайым командамен жүйе адамның бақылауынсыз автоматты түрде қуат бөледі, модельдеуді жүргізеді, есептеулерді жүргізеді және ғылыми есептер жасайды.
Жүйенің технологиялық негізі - Қытайдың Ұлттық суперкомпьютерлік желісі. Бұл цифрлық инфрақұрылым 30-дан астам есептеу орталықтарын байланыстырады. Қазіргі уақытта платформа материалтану, биотехнология және жасанды интеллектінің өнеркәсіптік қолданылуы саласындағы зерттеулерді қоса алғанда, шамамен 100 мамандандырылған жұмыс процесін қолдайды.
Бұған дейін Қытай ЖИ-дің негізгі саласын дамытуда болжамнан бес жылға озып кеткенін хабарлаған едік.