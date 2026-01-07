Бейжің фейк ақпарат құралдарымен күрес науқанын бастады
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай астанасының киберкеңестік басқармасы онлайн ортаны тазалауға бағытталған арнайы айлық науқанды бастады.
Аталған бастама мемлекеттік лицензиясыз немесе өзін ресми БАҚ ретінде жариялап, ақпарат таратып жүрген аккаунттар мен платформалармен күреске бағытталған, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
«Астананы тазартайық: таза дереккөз және таза дауыс» деген атауға ие болған науқан ақпараттық кеңестікті тәртіпке келтіріп, жетекші ақпарат құралдарының ықпалын арттыруға шақырады.
Аталған бағдарлама аясында реттеуші басты төрт заңбұзушылықты назарға алады:
1. Лицензиясыз қызмет ету
Жаңалықтарды жинау, өңдеу және қайта жариялаумен айналысатын, алайда тиісті кәсіби лицензиясы жоқ платформалардың жұмысы тоқтатылмақ. Әсіресе, ресми рұқсаты жоқ ұйымдардың журналистік сұхбаттар жүргізу деректеріне ерекше назар аударылады. Мұндай әрекеттер заң талаптарын тікелей бұзу ретінде қарастырылады.
2. Мемлекеттік беделді басылымдардың атын жамылған ақпарат көздері
Атауларында «жаңалықтар», «репортаж» секілді сөздерді пайдаланып, немесе беделді мемлекеттік басылымдардың сыртқы бейнесіне ұқсас визуалды белгілерді қолданатын аккаунттарға қарсы шаралар күшейтіледі. Бұл — аудиторияны әдейі жаңылыстыруға бағытталған әрекет деп бағаланады.
3. Жалған ақпарат тарату
Кликбейт тақырыптармен жарияланған материалдарды жою, деректерді бұрмалау жағдайларының жолын кесу және «ақпараттық бопсалау» тәжірибесіне қарсы күрес жүргізіледі. Әңгіме кәсіпорындар туралы әдейі жағымсыз мәлімет таратып, кейін сол контентті өшіру үшін пайда табуға ұмтылатын әрекеттер жөнінде болып отыр.
4. Аккаунттардың бақылаудан тыс қалуы
Хакерлер заңға қайшы ақпарат немесе коммерциялық мақсаттағы жарнамаларда тарату үшін пайдалануы мүмкін ресми жаңалықтар ұйымдарының қараусыз қалған жазбаларына енді мниторинг жүргізіледі.
Негізгі тетіктердің бірі «Жария лицензия» атты цифрлық таңбалау жүйесі болады. Жаңалық таратуға ресми рұқсаты бар барлық ашық аккаунттар қызыл түсті «V» белгісімен белгіленеді. Бұл таңба пайдаланушыларға қызмет көрсетушінің ресми атауын, лицензия нөмірін және рұқсат етілген қызмет түрлерін бірден тануға мүмкіндік береді.
Осыған дейін Қытайдың Ұлттық суперкомпьютер желісіне негізделген автономды жасанды интеллект жүйесін іске қосқаны туралы жаздық.