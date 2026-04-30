Бейжің шетелдік туристерге арналған GO BEIJING платформасын іске қосты
АСТАНА. KAZINFORM — Бейжің шетелдік қонақтарға арналған бірыңғай цифрлық GO BEIJING платформасын іске қосты. Жоба туристер үшін сапарларды және күнделікті қызметтерді жеңілдетуге бағытталған, деп хабарлайды Синьхуа.
Платформаны қалалық ведомстволар мен Alipay төлем сервисі әзірленген. Сондай-ақ жобаға туризм, сауда және салық саласы құрылымдары тартылған.
Alipay қосымшасында пайдаланушыларға 16 тілде 39 қызмет қолжетімді. Олардың қатарында билет пен қонақүй брондау, сапарларды жоспарлау қызметтері бар. Сонымен қатар, жасанды интеллект гидін қоса алғанда, цифрлық құралдар енгізілген.
Бұдан бөлек, «сапар әмияны» функциясы жұмыс істейді. Ол трансшекаралық аударымдар арқылы шотты толықтырып, Қытай аумағында төлем жасауға мүмкіндік береді. Бұл сервис 40 елдің азаматтары үшін қолжетімді.
Айта кетейік, Бейжің шетелдіктер үшін жағдайды жақсартуды жалғастырып келеді. Мәселен, Шоуду мен Дасин халықаралық әуежайы аумақтарында қаржылық және көлік сервисі мен 20-дан астам базалық жағдай жасайтын бірыңғай қызмет көрсету пункттері жұмыс істейді.
Қытай астанасына қызығушылықтың артуы визасыз режимнің кеңеюімен де байланысты. Жыл басынан бері Бейжіңнің шекаралық бекеттері арқылы 7 миллионнан астам адам өткен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 13,3 пайызға көп. Қазіргі уақытта Қытай 50 ел үшін біржақты визасыз режим енгізіп, 240 сағаттық транзитпен кіруге рұқсат етілген елдер тізімін 55-ке дейін кеңейтті.
Еске салайық, Қытай мамыр айындағы мерекелер алдында әуе рейстерін жаппай тоқтатты.