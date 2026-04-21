Бейжіңде гуманоидты робот жартылай марафонда адамнан жылдам жүгірді
АСТАНА.KAZINFORM - Гуманоидты робот жартылай марафонда жеңіске жетіп, қашықтықты адамзаттың әлемдік рекордынан жылдам аяқтады, деп хабарлайды ABC News.
Қытайлық Honor компаниясы жасаған құрылғы 21 шақырымды 50 минут 26 секундта жүгіріп өтті. Салыстыру үшін, угандалық жүгіруші Джейкоб Киплимоның қазіргі адамзаттың әлемдік рекорды шамамен 57 минут.
Ұйымдастырушылар бұл өткен жылмен салыстырғанда айтарлықтай жақсы көрсеткіш екенін атап өтті. Онда жеңімпаз робот қашықтықты 2 сағат 40 минуттан астам уақыт ішінде жүгіріп өткен.
Жарыс адамдармен қатар өтті және бірнеше оқиғалар болды: бір робот стартта құлап, екіншісі тосқауылға соқтығысты.
Honor инженері Ду Сяодидің айтуынша, роботтың дизайны кәсіби спортшылардың физикалық ерекшеліктеріне қарап жасалған: құрылғы ұзын аяқтармен және салқындату жүйесімен ерекшеленеді. Бұл технологиялар болашақта өнеркәсіптік қолдануға бейімделуі мүмкін екені аталып өтті.
Қатысушы роботтардың шамамен 40%-ы курсты өздігінен аяқтады, ал қалғандары қашықтан басқарылды. Куәгерлердің айтуынша, роботтық жүйелер адамдармен жылдамдықпен ғана емес, төзімділікпен де бәсекелесе бастады. Дегенмен гуманоидты роботтарды толық коммерциялық мақсатта пайдалану әлі біраз уақыттан кейін жүзеге асады.
