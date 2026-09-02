Бейжіңдегі Қазақстанның мәдени орталығы бір жылдығын атап өтті
АСТАНА.KAZINFORM - Дәл бір жыл бұрын Бейжіңде Қазақстанның шетелдегі алғашқы мәдени орталығы ашылған болатын. Содан бері ол Қытай астанасындағы қазақ мәдениетінің қайнаған ортасына айналды, деп хабарлайды агенттіктің Бейжіңдегі тілшісі.
Бейжіңдегі Қазақстан мәдени орталығының ашылу салтанаты 2025 жылдың 2 қыркүйегінде өтті. Іс-шараға Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қатысып, бұл іс-шараның екі халықтың рухани өміріндегі маңыздылығын атап өтті.
-Бұл қазақ халқының қытай еліне деген шынайы құрметін көрсететін тарихи оқиға. Бұл сондай-ақ Қытайдың Қазақстанға деген достық көзқарасының белгісі. Ең алдымен, осы бастаманы қолдағаны үшін ҚХР Төрағасы Си Цзиньпинге, сондай-ақ Қытайдың Мәдениет және туризм министрі Сунь Ельге және үлес қосқан Қазақстан мен Қытай азаматтарына шын жүректен алғысымды білдіремін, - деп атап өтті Мемлекет басшысы құттықтау сөзінде.
Ғимарат Бейжіңнің беделді ауданында, «XXI ғасыр» ғимаратында орналасқан. Бұл 620 шаршы метрлік кеңістік тарихи артефактілерді, археологиялық олжаларды, дәстүрлі музыкалық аспаптарды, ұлттық зергерлік бұйымдарды, суреттер мен кітаптарды көрсететін көрме алаңдарын біріктіреді, бұл келушілерге Қазақстанның бай тарихи және мәдени мұрасын жақсырақ түсінуге мүмкіндік береді.
Қазақстан мәдени орталығында сонымен қатар қазақ тілі, музыка және шығармашылық өнер бөлмелері, сондай-ақ кітапхана мен оқу залы бар, онда қазақ авторларының әртүрлі жанрлар мен тілдердегі, соның ішінде қытай тілінде жазылған шығармалары қойылған.
Мәдениет орталығы алғашқы күндерінен бастап мәдени диалог пен екі ел арасындағы гуманитарлық байланыстарды нығайтудың бірегей орнына айналды. Онда екіжақты ынтымақтастықты нығайтуға қатысты өзекті мәселелер бойынша дөңгелек үстел отырыстары, сондай-ақ жастар мен қазақ мәдениетінің әуесқойлары үшін байқаулар өткізіледі.
Шетелдіктерге арналған қазақ тілі байқауы, Абай күнін, Наурыз күнін және Ұлттық рәміздер күнін мерекелеу, фотокөрмелер, шахмат турнирлері, тоғызқұмалақтан шеберлік сабақтары және ұлттық әдебиет презентациялары, сондай-ақ негізгі конституциялық реформалар мен Қазақстанның халықаралық бастамаларын талқылау - бұл Мәдени орталықтың алғашқы жылында атқарған ауқымды жұмысының аз ғана бөлігі.
-Бірінші жылымызда біз ғылым, білім беру, қазақ тілін насихаттау және тарихи және заманауи мұрамыздың тұсаукесерлері сияқты негізгі салаларда шамамен 50 мәдени және білім беру іс-шарасын өткіздік. Қонақтардың жалпы саны 20 мыңнан асты, ал ең танымал іс-шара 7000 қатысушыны жинаған NAURYZFEST фестивалі болды, - деп бөлісті Бейжіңдегі Қазақстан мәдени орталығының директоры Ботагөз Сырғабаева.
Оның айтуынша, Қазақстан мәдени орталығы командасының ерекше бағыты - оның цифрлық бағытын дамыту. Қытайдың WeChat, Douyin, Xiaohongshu және Weibo платформаларында аудитория 5000 жазылушыға жетті, ал материалдардың жалпы қаралым саны бір миллионнан асты.
Бұған дейін Президент қазақ-қытай қарым-қатынасындағы технологиялық ынтымақтастыққа назар аударғанын хабарлаған едік.