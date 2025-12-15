13:42, 15 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Биатлоннан әлем кубогі кезеңі: қазақстандықтар эстафетада қалай өнер көрсетті
АСТАНА. KAZINFORM – Австрияның Хохфильцен қаласында биатлоннан әлем кубогінің екінші кезеңі өз мәресіне жетті.
Жарыстың соңғы күнінде Қазақстан құрамасының өкілдері ерлер арасындағы 4×7,5 шақырымдық эстафетаға қатысты.
ҚР ҰОК мәліметінше, Никита Акимов, Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов және Кирилл Бауэрден құралған қазақстандық құрама мәреге 19-шы жетті.
Эстафетада жеңісті Норвегия құрамасы иеленді. Франция екінші орынға тұрақтаса, үздік үштікті Швеция құрамасы түйіндеді.
Евгений Кошкин Норвегиядағы әлем кубогі кезеңінде алтыншы орын алды.