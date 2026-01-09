10:46, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5
Биатлоннан әлем кубогі кезеңі: қазақстандықтар спринтте қандай нәтиже көрсетті
АСТАНА. KAZINFORM – Оберхоф қаласында (Германия) биатлоннан әлем кубогі кезеңінің алғашқы жарыс күні аяқталды. Бұл туралы ҚР ҰОК мәлімдеді.
Қазақстан құрамасы спринт сайысына қатысып, төмендегідей нәтиже көрсетті:
Ерлер
- Әсет Дүйсенов - 78-орын
- Владислав Киреев - 82-орын
- Александр Мухин - 101-орын
Әйелдер
- Айша Ракишева - 92-орын
- Дарья Климина - 93-орын
- Полина Егорова - 94-орын
