KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:46, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Биатлоннан әлем кубогі кезеңі: қазақстандықтар спринтте қандай нәтиже көрсетті

    АСТАНА. KAZINFORM – Оберхоф қаласында (Германия) биатлоннан әлем кубогі кезеңінің алғашқы жарыс күні аяқталды. Бұл туралы ҚР ҰОК мәлімдеді.

    Биатлоннан Германиядағы Әлем кубогының кезеңі: қазақстандықтар спринтте қандай нәтиже көрсетті
    Фото: ҚР ҰОК

    Қазақстан құрамасы спринт сайысына қатысып, төмендегідей нәтиже көрсетті:

    Ерлер

    - Әсет Дүйсенов - 78-орын

    - Владислав Киреев - 82-орын

    - Александр Мухин - 101-орын

    Әйелдер

    - Айша Ракишева - 92-орын

    - Дарья Климина - 93-орын

    - Полина Егорова - 94-орын

    Айта кетейік, Қайрат-Нефтчи футбол матчы тікелей эфирде көрсетілмейді.

     

    Тегтер:
    Биатлон Спорт Әлем кубогы
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар