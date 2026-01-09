KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    02:25, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қайрат-Нефтчи футбол матчы тікелей эфирде көрсетілмейді

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қайрат» футбол клубының «Нефтчи» және «Вараждинмен» өтетін бақылау матчтары жабық режимде өтеді, деп хабарлайды клубтың баспасөз қызметі.

    Қайрат футбол клубы
    Фото: "Қайрат" футбол клубы

    Абу-Дабидегі оқу-жаттығу жиындары аясында команда екі бақылау кездесуін өткізеді.

    — Ертең Алматы уақытымен сағат 18:00–де бакулық «Нефтчимен» ойнайды. Ал жиындардың қорытынды матчы хорватиялық «Вараждинге» қарсы 14 қаңтар күні сағат 18:00–де өтеді. Матчтардың тікелей трансляциясы жоспарланбаған, — делінген «Қайрат» футбол клубы таратқан ақпаратта.

    Бұдан бұрын Дастан Сәтпаев Абу-Дабидегі алғашқы жиынға не себепті қатыспайтынын жазғанбыз.

    Сонымен қатар «Қайраттың» чемпиондық құрамында қандай өзгеріс бар екені белгілі болды.

    Тегтер:
    Спорт Футбол «Қайрат» ФК Абу-Даби
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар