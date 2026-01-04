KZ
    09:20, 04 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Дастан Сәтпаев Абу-Дабидегі алғашқы жиынға қатыспайтын болды

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қайрат» футбол клубы Абу-Дабидегі алғашқы жиынға қатысатын ойыншылар тізімін жария етті. Бірақ тізімде Дастан Сәтпаев жоқ.

    Дастан Сатпаев открыл счет в игре с Бельгией
    Фото: Cолтан Жексенбеков/Kazinform

    «Қайрат» ФК баспасөз қызметінің мәліметінше, Дастан Сәтпаев, Олжас Байбек пен Азамат Тұяқбаев ем қабылдап, оңалту кезеңінен өтіп жүр. Сол себепті олар Абу-Дабидегі алғашқы жиынға қатыспайды.

    Айта кетейік, 2 қаңтарда команда үш апталық демалыстан кейін базаға жиналып, бастапқы медициналық тексеруден өтті.

    Ал 4 қаңтар күні таңертең ерте «Қайрат» Біріккен Араб Әмірліктеріне аттанды. Олар 15 қаңтарға дейін жалғасатын оқу-жаттығу жиынын өткізеді. Жиынның негізгі мақсаты — оңтайлы физикалық формаға келу және ресми матчтарға дайындық.

    Сонымен Абу-Дабидегі алғашқы жиынға қатысатын ойыншылар тізімі мынадай:

    Қақпашылар: 

    — Темірлан Анарбеков;

    — Шерхан Қалмұрза;

    — Данила Буч.

    Қорғаушылар:

    — Луиш Мата;

    — Александр Мартынович;

    — Егор Сорокин;

    — Еркін Тапалов;

    — Александр Мрынский;

    — Александр Широбоков;

    — Лев Кургин;

    — Сұлтан Асқаров;

    — Әмірбек Базарбаев.

    Жартылай қорғаушылар:

    — Дан Глейзер;

    — Валерий Громыко;

    — Дамир Қасабулат;

    — Әділет Садыбеков;

    — Яакко Оксанен;

    — Юг Станоев;

    — Мұхамедәли Әбіш;

    — Исмаил Бекболат.

    Шабуылшылар:

    — Жоржиньо;

    — Эдмилсон;

    — Рикардиньо;

    — Рамазан Бағдат;

    — Мансур Биркурманов.

    Бұдан бұрын, Абу-Дабиде команда екі бақылау кездесуін өткізетіні хабарланды: 9 қаңтар «Нефтчи», 14 қаңтар «Вараждин». Сонымен қатар 20 қаңтарда сары-қаралар Астанада бельгиялық «Брюггемен» ойнайды, ал 28 қаңтарда Лондонда УЕФА Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіндегі соңғы матчты «Арсеналға» қарсы өткізеді.

    Дастан Сәтпаев Спорт Футбол «Қайрат» ФК Абу-Даби
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
