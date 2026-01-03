KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:30, 03 Қаңтар 2026 | GMT +5

    «Қайрат» 2026 жылғы алғашқы жиынын Абу-Дабиде өткізеді

    АСТАНА. KAZINFORM — 4 қаңтар күні таңертең ерте «Қайрат» Біріккен Араб Әмірліктеріне аттанып, 15 қаңтарға дейін жалғасатын оқу-жаттығу жиынын өткізбек. Бұл туралы футбол клубының баспасөз қызметі хабарлады.

    Олимпиакос
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Жиынның негізгі мақсаты — оңтайлы физикалық формаға келу және ресми матчтарға дайындық.

    2 қаңтарда команда үш апталық демалыстан кейін базаға жиналып, бастапқы медициналық тексеруден өткені хабарланды.

    Абу-Дабиде командамыз екі бақылау кездесуін өткізеді:

    • 9 қаңтар «Нефтчи»
    • 14 қаңтар «Вараждин»

    Еске салсақ, 20 қаңтарда сары-қаралар Астанада бельгиялық «Брюггемен» ойнайды, ал 28 қаңтарда Лондонда УЕФА Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіндегі соңғы матчты «Арсеналға» қарсы өткізеді.

    Бұдан бұрын «Қайрат» әлемдегі үздік футбол клубтарының қатарына енгенін жазғанбыз.

    Тегтер:
    Спорт Футбол «Қайрат» ФК Абу-Даби
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар