KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Бибісара Асаубаева FIDE Excellence Awards сыйлығына үміткер

    АСТАНА.KAZINFORM - Қазақ шахматшысы Бибісара Асаубаева Халықаралық шахмат федерациясы (FIDE) белгілеген алғашқы FIDE Excellence Awards сыйлығына үміткер ретінде тіркелді.

    Бибісара Асаубаева
    Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

    22 жастағы спортшы «Үздік шахматшы» санатында ұсынылды.

    Асаубаевамен қатар, марапатқа үміткерлер қатарында әлем чемпионы Цзюй Вэньцзюнь, Александра Горячкина, Хампи Конеру, Тань Чжунъи, Лэй Тинцзе, Анна Музычук, Дивья Дешмух, Вайшали Рамешбабу және Чжу Цзиньэр бар.

    Жеңімпаздарды арнайы сарапшылар комитеті анықтайды. FIDE Excellence Awards сыйлығының алғашқы салтанаты 2026 жылдың қыркүйегінде Самарқандта өтеді.

    Үміткерлердің толық тізімін FIDE ресми сайтынан көруге болады.

    Бұған дейін Бибісара Асаубаева әлемнің үздік бес шахматшысының қатарына қосылғаны хабарланған.

    Спорт Шахмат Бибісара Асаубаева
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Авторлар