KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:04, 07 Тамыз 2025 | GMT +5

    «Биг Шанхай» базарындағы өрттің себебі қашан анықталады

    АСТАНА. KAZINFORM — Елордадағы үш қабатты «Биг Шанхай» базарынан шыққан өрттің себебі әлі анықталып жатыр. Бұл туралы Төтенше жағдайлар вице-министрі Кеген Тұрсынбаев мәлім етті.

    пожар на Биг Шанхай
    Фото: ТЖМ

    — Таңғы сағат 3-те № 7 өрт сөндіру бекетінің қызметкерлері көріп, өздері барды. Уақытты жіберіп алған, біз келгенде базар іші өртенген, бір жақ шеті құлап жатты. Өрт сөндірушілер кешкі сағат 18:00–ге дейін жұмыс істеді. Қасындағы «Орда» базарын алып қалды. Аудит бойынша ешқандай кемшілік жоқ деген, сондықтан аудит болғандықтан тексерген жоқпыз, — деп қысқа қайырды Кеген Тұрсынбаев Үкімет үйінде өткен баспасөз мәслихатында.

    Оның айтуынша, аталған жайт бойынша іс қозғалды. 

    — Сараптама айдың аяғына дейін дайын болу керек, сол кезде өрттің себебі белгілі болады. 2020-2023 жылдары мараторий болды, сондықтан біз ірі сауда үйлерін тексерген жоқпыз. Биыл 63 ірі сауда орталығын тексердік, оның нәтижесінде 941 өрт қауіпсіздігін бұзу фактілері анықталды, — дейді ол.

    Бірер күн бұрын «Биг Шанхай» базарындағы өрттен кәсіпкерлерге келген шығынның әлі есептеліп жатқанын хабарлаған едік. 

    Еске салсақ, 18 шілдеде Астанада «Биг Шанхай» үш қабатты базары өртке оранды. 

    Тегтер:
    Үкімет Астана Өрт ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Дәулет Ізтілеу
    Дәулет Ізтілеу
    Автор
    Соңғы жаңалықтар