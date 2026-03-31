KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:26, 31 Наурыз 2026 | GMT +5

    Биыл 118 қару мен 15 граната тәркіленді - ҰҚК

    АСТАНА. KAZINFORM – Жыл басынан бері Ұлттық қауіпсіздік комитеті полиция органдарымен бірлесіп және прокуратураның үйлестіруімен Қазақстан өңірлерінде қарудың заңсыз айналымының жолын кесу бойынша бірқатар жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізді.

    Фото: ҰҚК

    ҰҚК мәліметінше, нәтижесінде 118 қару тәркіленді. Оның ішінде 6 «Калашников» автоматы, 83 мылтық, 29 тапанша бар. Сондай-ақ 15 граната мен 859 оқ-дәрі алынған.

    - Аталған фактілер бойынша жедел-тергеу іс-шаралары жүргізіліп жатыр.

    Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды, - делінген ақпаратта.

    Ведомство бұл бағыттағы жұмыстың жалғасатынын атап өтті.

    Айта кетейік, шекарада қару-жарақ, жанармай және валюта контрабандасы әшкереленді.

    Тегтер:
    Қару-жарақ ҚР ҰҚК Полиция
    Асхат Райқұл
    Соңғы жаңалықтар