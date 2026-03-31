Биыл 118 қару мен 15 граната тәркіленді - ҰҚК
АСТАНА. KAZINFORM – Жыл басынан бері Ұлттық қауіпсіздік комитеті полиция органдарымен бірлесіп және прокуратураның үйлестіруімен Қазақстан өңірлерінде қарудың заңсыз айналымының жолын кесу бойынша бірқатар жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізді.
ҰҚК мәліметінше, нәтижесінде 118 қару тәркіленді. Оның ішінде 6 «Калашников» автоматы, 83 мылтық, 29 тапанша бар. Сондай-ақ 15 граната мен 859 оқ-дәрі алынған.
- Аталған фактілер бойынша жедел-тергеу іс-шаралары жүргізіліп жатыр.
Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды, - делінген ақпаратта.
Ведомство бұл бағыттағы жұмыстың жалғасатынын атап өтті.
