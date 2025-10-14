Биыл 13,7 млн тонна мұнай өнімдері өндіріледі – Министр
АСТАНА. KAZINFORM – Қаңтар-қыркүйек айларында 11,6 млн тонна мұнай өнімдері өндірілді немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 110,1% көрсетті. Бұл туралы Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов айтты.
Министрдің айтуынша, 2025 жылдың қорытындысы бойынша 13,7 млн тонна мұнай өнімдерін өндіру жоспарланған. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 100,7% өсім көрсетеді.
– Мұнай-газ химиясы өнімдерін өндіру көлемі 477,2 мың тонна немесе өткен жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда 115,8% құрады. Биылғы жоспар – 589,7 мың тонна. Есепті кезеңде 89,9 млрд кВтсағат электр энергиясы өндірілді. Осы жылдың жоспары – 117,9 млрд кВтсағат, – деді Е.Ақкенженов Үкімет отырысында.
Сонымен бірге, 9 айда жаңартылатын энергия көздері объектілерінен 6,5 млрд кВтсағат электр энергиясы өндірілген. 2025 жылғы жоспар – 7,2 млрд кВтсағат.
Айта кетейік, жыл басынан бері 75,7 млн тонна мұнай және газ конденсаты өндірілген. Осы жылға жоспар – 96,2 млн тонна.
Үкімет отырысында 2025 жылғы қаңтар-қыркүйек айларындағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары мен республикалық бюджеттің атқарылу барысы талқыланып жатыр.