    10:57, 14 Қазан 2025

    Биыл 13,7 млн тонна мұнай өнімдері өндіріледі – Министр

    АСТАНА. KAZINFORM – Қаңтар-қыркүйек айларында 11,6  млн тонна мұнай өнімдері өндірілді немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 110,1% көрсетті. Бұл туралы Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов айтты.

    Құны 54 млн болатын 247 мың литр мұнай өнімдерінің көлеңкелі айналымы тоқтатылды
    Фото: Мемлекеттік кірістер комитеті

    Министрдің айтуынша, 2025 жылдың қорытындысы бойынша 13,7 млн тонна мұнай өнімдерін өндіру жоспарланған. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 100,7% өсім көрсетеді.

    – Мұнай-газ химиясы өнімдерін өндіру көлемі 477,2 мың тонна немесе өткен жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда 115,8% құрады. Биылғы жоспар – 589,7 мың тонна. Есепті кезеңде 89,9 млрд кВтсағат электр энергиясы өндірілді. Осы жылдың жоспары – 117,9 млрд кВтсағат, – деді Е.Ақкенженов Үкімет отырысында.

    Сонымен бірге, 9 айда жаңартылатын энергия көздері объектілерінен 6,5 млрд кВтсағат электр энергиясы өндірілген. 2025 жылғы жоспар – 7,2 млрд кВтсағат.

    Айта кетейік, жыл басынан бері 75,7 млн тонна мұнай және газ конденсаты өндірілген. Осы жылға жоспар – 96,2 млн тонна.

    Үкімет отырысында 2025 жылғы қаңтар-қыркүйек айларындағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары мен республикалық бюджеттің атқарылу барысы талқыланып жатыр.

    Айжан Серікжанқызы
