    22:12, 17 Қазан 2025 | GMT +5

    Биыл 149 мың көлік құрастырылады

    АСТАНА.KAZINFORM — Жыл соңына дейін Қазақстанда 149 мың көлік құрастырылады. Тоғыз айдың өзінде отандық автоөндірушілер 109 мыңнан аса техника шығарды. Бұл туралы Jibek joly телеарнасының жаңалықтар қызметінде айтты.  

    көлік құрастыру зауыты
    Фото: Үкімет

    Көбін Allur компаниясы құрастырған. Қостанайдағы зауыттан 61 мың көлік шыққан.

    Ал Алматыдағы Hyundai Trans Kazakhstan, Astana Motors , Hyundai Trans Almaty компаниялары 43 мыңдай техника құрастырыпты.

    СемАЗ, Daewoo Bus Kazakhstan-ның өндіріс көлемі 3 442-ге жетті. QazTehna - 1 371, КАМАЗ-Инжиниринг - 932 көлік құрастырған. 

    Айта кетелік жеке тұлғаларға жеңіл автокөлік сатып алу бойынша лизинг тетігі енгізіледі. Бұл азаматтардың автокөлік сатып алу мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған.

